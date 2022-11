La pandemia se juntó con una ola de gobiernos populistas: Julio Frenk en la FIL Guadalajara

GUADALAJARA.- El doctor Julio Frenk aseguró que la pandemia agarró al mundo en un mal momento “porque veníamos de una ola de gobiernos populistas con una retórica muy polarizante en muchos países, no nada más en México, ni en el continente americano, aunque hubo una mayor prevalencia en este continente".

Al presentar su libro “Desde un lugar de la pandemia” (Cal y Arena, 2022), en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022 acompañado de Valeria Moy, Javier Tello, Carlos Elizondo y Leonardo Kourchenko, el doctor aseguró que “no estábamos preparados ni política ni moralmente” pues durante la pandemia en muchos países del mundo el gobierno falló, en especial con la protección.

Dijo que luego de que en 2019 publicó su libro “Proteger a México. Un enfoque integral para que el gobierno no nos falle”, él sintió la necesidad de completar ese esfuerzo con este libro que al igual que el anterior trata de combinar la reflexión con la experiencia personal, que en este caso fue su determinación que tomó como rector de la Universidad de Miami, de volver a clases en 2020, en pleno año de la pandemia.

Lea también: “No nos van a poner en contra de Del Toro”: Alejandra Frausto anuncia nuevo canal de televisión dedicado a cine mexicano

“Desde un lugar de la pandemia” cuenta esa experiencia pero reflexiona sobre todo en torno a lo que él considera un desastre mayor “las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que por las muertes en exceso han muerto en los dos años primeros de la pandemia: 2020 y 2021, o sea todavía falta contar los de 2022, han muerto 20 millones de personas que son muertes en exceso, o sea muertes que no debieron haber ocurrido; no todas son por Covid, la mayoría sí, pero muchas son por todas las otras cosas de las que la gente se siguió enfermando y muriendo.

El doctor reconoció que esos 20 millones son menos que la última gran pandemia, que fue la de 1918-1919, donde se estima que fueron 50 millones, “pero si hiciéramos un cálculo del número de muertos en relación al estado de la ciencia y a la capacidad tecnológica, creo que esta es la historia, más mortífera en la historia de la humanidad, si lo hacemos relativo a nuestra capacidad no debió haber pasado lo que pasó”.

Dijo que sin duda hay que confrontarlo, no para buscar culpables, eso no es productivo, aunque sí tienen que rendir cuentas los responsables, “pero eso es un ejercicio en los países democráticos que debería ser rutinario, sino para motivarnos a que esto no se vuelva a repetir. El estado de la ciencia y la tecnología debió haber evitado no los 20 millones pero sí una parte muy importante de esos 20 millones de muertes en exceso a nivel mundial”.

Dijo que la batalla de la humanidad ante la pandemia fue el triunfo de la ciencia y el fracaso del liderazgo político, porque hay dos patrones la heterogeneidad de la efectividad de las respuestas, es el mismo virus, afectando a la misma especie humana, pero aún países con el mismo nivel de desarrollo económico y el mismo gasto en salud pública per cápita tuvieron desempeños diferentes, “el patrón que yo veo es que hay una sobrerrepresentación entre los países con el peor desempeño y una sobre representación con gobiernos populistas, sobre todo en nueve países, donde se encuentra México”.

Lea también: Con "billetiza" de gobierno de Jalisco a Padilla y Villanueva Lomelí, arranca la FIL

Durante la presentación, Valeria Moy contrastó la decisión de Frenk al frente de la Universidad de Miami con el caso de México donde el gobierno mantuvo 57 semanas las escuelas cerradas y dijo que “no solo ni siquiera nos hemos imaginado el rezago en los aprendizajes de los chavos, de los jóvenes, de los niños, no los hemos ni siquiera dimensionado, ni siquiera nos hemos cuestionado cómo los vamos a medir, porque tenemos que medir ese rezago y es algo que nadie quiere ni siquiera tocar”.

Afirmó que la realidad es que nos da miedo lo que nos vamos a encontrar “cuando empecemos a rascarle qué le paso a estos chavos que estuvieron 57 semanas sin escuela en todos los niveles, desde preescolar hasta universitarios”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc