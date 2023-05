Los tiempos que vivimos son tiempos verdaderamente hostiles para la humanidad, asegura la filósofa mexicana Juliana González, quien hoy recibe la Medalla José Vasconcelos por su labor en la enseñanza de la filosofía y por sus aportes a la ética, el humanismo y la bioética, que otorga el Seminario de Cultura Mexicana.

“Los tiempos actuales no son tiempos buenos, para nada, son tiempos que nos tienen a todos angustiados, preocupados, en una sensación de pregunta perpetua: ¿A dónde vamos?”, asegura a EL UNIVERSAL la filósofa y humanista nacida en 1936, quien reconoce que “el estado de perplejidad de nuestro destino propiamente humano es el estado universal de nuestro tiempo”.

La profesora emérita, investigadora nacional emérita y doctora Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoce que estamos como humanidad realmente perplejos frente a qué viene después de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, a lo que se sumó la emergencia sanitaria por el Covid-19, y a la situación en la que se encuentra el mundo en general.

“Creo que estamos ante un momento verdaderamente crucial de la historia de la humanidad; así, lo único que nos queda es poner la fe absoluta en la condición humana. Es el propio ser humano el que tiene que poder sacar de sí, uno con otro, en diálogo desde luego, unos con otros, conociéndonos mejor unos a otros para poder sacar la esperanza del futuro, que es la esperanza la que verdaderamente nos importa ahora”, afirma la filósofa que ha publicado siete libros de su autoría y ha coordinado y participado en otros 16; y que también ha publicado 74 capítulos de libros y 60 artículos en revistas especializadas.

Juliana González asegura que sólo tenemos la ética y el humanismo ante estos problemas de muestro tiempo, donde estamos sufriendo una cantidad de movimientos históricos profundos, graves y alarmantes en muchos sentidos, que nos tiene en general a la humanidad en una sensación de perplejidad y de no saber por dónde y cómo poder sacar la vida con sentido, que es lo más fundamental y vital para todos los seres humanos.

“La ética es justamente aquello que nos puede dar el sentido verdaderamente humano de la vida, que es el sentido que me permite a mí como ser humano realizar mis potencialidades, más allá de lo meramente biológico, que me permite ir a los valores de la historia, de la vida, los valores verdaderamente humanísticos que son los valores que nos definen como seres humanos y me dan la plenitud, ya no digamos la felicidad, los valores que nos hacen sentir y ser plenamente existentes”, afirma la humanista.

Es tal su interés humanista que la ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en al área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, en su discurso de recepción de la Medalla José Vasconcelos hablará de la esperanza como elemento fundamental de la condición humana. “La esperanza en que lo humano, lo propiamente humano, es lo que nos puede salvar, ese es un estado de conciencia, de amor interhumano, de amor hacia nosotros mismos, de amor por la vida, un quedarnos con el patrimonio de nuestro ser. Esa es la esperanza. Ojalá seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y sobre todo mirar al otro, la capacidad también de vernos los unos a los otros, esa es la esperanza, sin esperanza ¿qué otra cosa?”

Ese es también el tema al que se aboca en el libro que trabaja y que tiene que ver con la esperanza y con la bios, la vida, “la esperanza de la vida ética, en cuanto a que ethos es la creatividad y la libertad del ser humano, si no nos sabemos y asumimos en nuestra capacidad de generar nuestro propio ser libre no vamos a ir a ningún lado, es un creer en el hombre, en la condición humana y en los valores de la vida. Y también voltear un poco y ver el cielo, la tierra, la realidad en la que vivimos que es fundamentalmente estimulante para poder vivir mejor”, afirma Juliana González.

La autora de Ética y libertad y Ethos, destino del hombre recibe hoy, a las 13 horas, en el Seminario de Cultura Mexicana, la Medalla José Vasconcelos, un galardón que lleva el nombre de un ser humano que González admira por su multiplicidad cultural. “Es una de las figuras más plurales”, señala la filósofa que se suma a una lista de pensadores notables como Ernesto de la Torre Villar, Elisa Vargaslugo, Carlos Prieto y Ruy Pérez Tamayo.