En un encuentro con líderes del ámbito de la cultura y las artes, en Guadalajara, Jalisco, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que en el proyecto cultural que están construyendo entre todos, que será el mejor, “vamos a dejar de gastar a lo guey en obras faraónicas e inservibles. No las vamos a tirar nosotros, pero sí las tenemos que corregir, y vamos a invertir en lo que se debe, en la cultura, en la salud, en la educación, en la seguridad, que son los temas que aquejan al país”.

En la reunión celebrada el pasado lunes, un día antes de su registro ante el Instituto Nacional Electoral, y luego de escuchar a distintos creadores, gestores y artistas a nivel nacional, Gálvez aseguró que los programas sociales son muy importantes y continuarán con ellos, pero no son suficientes, “no se sale, no se resuelven los problemas de pobreza sólo con programas sociales, la cultura es fundamental en la vida de las comunidades”.

Dijo que tienen que trabajar en la Dirección General de Culturas Populares, en el Fonart, que no tiene los recursos necesarios, en el INALI, que querían desaparecer. “Cuando vemos que un gobierno privilegia el presupuesto de cultura en un bosque, no está mal el bosque, pero no puede ser a costa de quitarle a los artistas, a los jóvenes, a los becarios, a las universidades artísticas, a los municipios los recursos, no puede ser”.

Señaló que an dándoles el beneficio de la duda, de que el bosque de Chapultepec era lo más importante, el dinero para la cultura en realidad se ha ido en “la corrupción y la ineptitud”, en especial de “dos datos de ineptitud brutales”, en Pemex refinación y en Dos Bocas, pero también en el Tren Maya, que dijo, “vamos a tener que estudiar qué hacer con el impacto ambiental tan brutal”.

Relató que ella estuvo en las cuevas donde se han instalado pilotes que están poniendo en riesgo el Gran Acuífero Maya, “es lamentable que el INAH se preste a esta devastación de esta zona arqueológica tan importante, todo por no saberle decir al Presidente, ‘no señor’”. Dijo que es “la devastación cultural y ambiental que hicieron con el Tren Maya, vamos a tener que ver cómo se remedia”.

Reconoció que dinero hay, “pero decidieron no gastárselo en cultura, porque no les importa la cultura”. Y agregó que en este proyecto que están construyendo entre todos, “no vamos a apostarle al presidencialismo, estamos construyendo un gobierno de coalición, se le pone fin al poder de un solo hombre o de una sola mujer, vamos a gobernar juntos, vamos a construir las políticas públicas con ustedes, y ustedes serán los responsables de verificar que las cosas estén pasando, habrá consejos consultivos ciudadanos de a de veras. Será el pueblo auditando los recursos públicos”.

Gálvez ratificó lo dicho por Consuelo Sáizar, su encargada de Cultura: “La 4T está culturalmente derrotada”, agregó que no tiene ninguna duda que “tuvieron su oportunidad, no la supieron aprovechar, en lugar de trabajar prefirieron dividir, prefirieron odiar, prefirieron usar el talento para destruir lo que estaba bien. Había muchas cosas que estaban bien”.

Sáizar, en su intervención, dijo que al convertir a la cultura en propaganda, la 4T perdió la batalla cultural. “Se creyeron dueños de la cultura, excluyeron a millones de mexicanos. La 4T está culturalmente derrotada por su propuesta excluyente, propagandística, llena de rabia y por ineficaz. La ineptitud vació el discurso cultural de la 4T”.

Luego de hacer un recuento del recorte presupuestal, la reducción de estímulos y becas a creadores, de la falta de apoyos al sector durante la pandemia, Sáizar dijo: “El desastroso manejo de la cultura será uno de los grandes reproches a este gobierno, resolverlo es el gran desafío para nuestra generación y para todas las que nos sucedan”. Y recordó que ante este desastre están elaborando un Catálogo de emergencias culturales.

Dijo que tras seguir recibiendo propuestas presentarán el proyecto cuando los tiempos electorales lo permitan, con base en dos certezas: que la reconciliación de este país dividido por el “proyecto excluyente del actual régimen, habrá de darse a través de la cultura”, que la gestión cultural en México necesita una reingeniería.

En el encuentro “Voces de la emergencia cultural”, participaron creadores y gestores como Gonzalo Lebrija, Bricio Hernández, Beatriz Leycegui y Alberto Ruy Sánchez, quien planteo cinco ideas centrales: La cultura es todo lo que hacemos y como lo hacemos, Se debe asumir la cultura como salud pública, la cultura debe ser una política de estado, no una política de gobierno, “tenemos que buscar políticas de estado y no políticas de gobiernos y menos de un solo gobernante”; que la cultura tenga un presupuesto por lo menos el 1% del PIB, y una cultura que parta de la humildad del gobernante.

