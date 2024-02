La Auditoría Superior de la Federación publicó la auditoría que hizo al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), sobre la gestión de recursos del programa "Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado" (Pp F003) –donde también se concentraron los recursos para dar continuidad a los proyectos que eran financiados por fideicomisos– en el año 2022.

Entre las observaciones que hizo la ASF se encuentra la devolución de recursos para la vacuna Patria a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y la falta de supervisión e involucración del Consejo en la creación de la defectuosa plataforma Rizoma.

La vacuna Patria, que tendría que haber estado lista para 2021 y funcionaría como una vacuna de refuerzo contra el Covid-19, cuenta con un presupuesto de 937 millones de pesos, de los cuales 422 millones provienen de Conahcyt. Parte del presupuesto del programa F003 –que fue de 22 mil 565 millones 947 pesos– puede ser usado en “proyectos para atender emergencias nacionales”, por lo que de este programa se destinaron recursos para dos proyectos del Laboratorio Avi-Mex, S. A. de C. V. (con quien se trabaja el desarrollo de la vacuna), el primero (321301) recibió 40 millones 127 mil pesos y el segundo (322492) recibió 198 millones 281 mil pesos. Sin embargo se constató que del primer proyecto, el beneficiario reintegró a la TESOFE un total de 10 millones 324 mil pesos, “por recursos no ejercidos por 10,319.5 miles de pesos, y gastos no autorizados por 4.8 miles de pesos”. Mientras que del segundo proyecto de Avi-Mex se reportaron 80 millones 299 mil pesos y 2 millones 51 mil pesos “de recursos no ejercidos y de gastos no autorizados, los cuales se reintegraron a la TESOFE el 21 de marzo de 2023”.

.Al respecto, la ASF también indicó que aunque del primer proyecto sí se entregó factura, del segundo sólo se “proporcionó dos recibos simples autorizados por el CONACyT, a pesar de estar obligado a expedir comprobantes fiscales” y que la normativa del Pp F003 “no regula los formatos ni especifica el plazo para el reintegro de los recursos no ejercidos a la TESOFE”.

La Auditoría Superior de la Federación también abordó el tema de la creación de la plataforma Rizoma, que ha causado polémica, pues su funcionamiento es deficiente y ha ocasionado que investigadores se queden fuera de convocatorias como la del Sistema Nacional de Investigadores por sus fallas técnicas y falta de atención del Conacyt.

Al respecto, la ASF detalló que el Consejo firmó un contrato con Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA) por un monto total de 89 millones 998 mil pesos, con objeto del “Desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión de capacidades científicas, tecnológicas, académicas y sociales nacionales, referenciada desde una capa humanista, transferible a Entidades de la Administración Pública Federal (ETAPA 1)”. Sobre la creación de esta plataforma, la ASF identificó una serie de deficiencias entre las que se encuentra la falta de “la última actualización ni con la versión final del ‘Informe Técnico Complementado’ que garantice la conclusión del proyecto mediante el cual se desarrolló la Plataforma Rizoma, ya que el CONAHCyT no ha concluido la evaluación y revisión del cumplimento técnico de este proyecto” y que “no se cuenta con evidencia que demuestre que el CONACyT participó en las pruebas técnicas y funcionales asociadas al desarrollo de la plataforma, ni de los alcances y resultados obtenidos”. Por esta razón, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria porque los funcionarios responsables del Conahcyt “realizaron una deficiente supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones”.

Además, en las observaciones se indicó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, por 952 millones 675 mil pesos “más los rendimientos financieros que se generen desde su pago y hasta su recuperación o reintegro” por gastos injustificados que no estuvieron relacionados con las actividades propias para el desarrollo, diseño e implementación de la plataforma Rizoma, y “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, por un monto de 57 millones 791 mil pesos porque “no concluyó el diseño, la programación, las pruebas y liberación” de dos de los tres proyectos comprometidos por parte de COMIMSA.