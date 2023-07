En el programa de la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que tendrá como invitado internacional a Estados Unidos y, como nacional, al Estado de Sonora (ambos nunca habían sido invitados al FIC) destacan las participaciones de la Venice Baroque Orchestra, de Italia; la compañía Schauspiel Köln, producción entre Alemania y México, con una adaptación de la novela "El salvaje", de Guillermo Arriaga, que se estrena en el país; el músico nominado dos veces al Grammy Latino, Caloncho; un homenaje a Arturo Márquez por parte de la Orquesta Filarmónica de Sonora; la Dance Theatre of Harlem, compañía neoyorquina; el Ballet Hispánico, también neoyorquino; una coreografía del Beijing Dance Theater, de la República Popular de China y el concierto de clausura de Arturo O'Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra.

Por segundo año consecutivo, la programación fue dada a conocer en Guanajuato; en esta ocasión en el Auditorio del Estado. Durante la ceremonia, Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, habló, en representación de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, a quien describió como un gran partidario de los vínculos entre ambas naciones.

El ministro hizo un llamado a pensar en meditar sobre lo que vendrá en los próximos años y empezar a cuestionarse cómo, por ejemplo, la Inteligencia Artificial cambiará el futuro del Festival; la diversidad y la inclusión son ejes de esta edición, señaló y subrayó que "no hay relación más importante y cercana que la nuestra. El arte y la cultura nos celebran y nos unen". En esta época, complementó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el humanismo tiene que avanzar a la misma velocidad que la tecnología.

Este año se celebrará la 51° edición del Festival Internacional Cervantino. Foto: EL UNIVERSAL / José Quezada

Una de las características que hacen diferente al FIC en esta edición es que habrá muestras de la NFL y de la Major League Baseball, con representantes deportivos de los equipos, así como una extensa muestra gastronómica de Sonora en El Baratillo, en el centro de Guanajuato, que se organizó con la Secretaría de Turismo de Sonora. "En Estados Unidos el deporte es muy importante. La diversidad cultural se detona allá con el deporte", explica, en entrevista, Gabriela Morales, directora de programación del Festival Internacional Cervantino.

Los platos fuertes del Festival sólo son una muestra de las 146 actividades escénicas que se llevarán a cabo del 13 al 29 de octubre en distintas sedes de Guanajuato y con 17 agrupaciones escénicas de Estados Unidos y 20 funciones de dicho país; estas 146 actividades no abarcan el cine —se estrenará a nivel nacional la película "Perdidos en la noche", de Amat Escalante; también se anunció un trabajo coordinado entre EU y el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México— o las muestras de artes visuales, en las que la cultura chicana tendrá un papel central. En total, son 33 países los que participarán en esta edición con más de 2 mil artistas. En el caso de Sonora participarán 550 artistas que provienen de dicho Estado y que, en muchos casos, le darán voz a los pueblos originarios. "El público podrá experimentar lo que se vive, se piensa y se siente en Sonora; recorrerá lo que significa ser sonorense", dijo Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, a través de un mensaje grabado para la presentación del programa. En estas cifras más de 300 artistas son guanajuatenses.

Palabras que coincidieron con las de Marianna Aymerich, directora general de Promoción y Festivales Culturales del Gobierno de México y directora del Festival: "Nuestro país y el estado invitado comparten el legado cultural de los pueblos originarios", y recordó que esta adición autoafirma el mensaje que se intentó dar a conocer el año pasado en la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult: todas las expresiones artísticas son bienvenidas en México.

Esta edición se empalma con varias efemérides, de las cuales dos tienen un papel central en el FIC: los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y el aniversario 200, también, de Guanajuato como Estado Libre y Soberano, que se celebra el 20 de diciembre. Las otras efemérides son el 95 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y los 50 años del deceso de José Alfredo Jiménez.

Frausto señaló que hay expresiones culturales previas a las divisiones políticas, que muestran la fuerza de las raíces culturales y pueden vencer los racismos y la discriminación ; tal como sucede con los invitados especiales de este Cervantino. "En EU se hablan 150 lenguas nativas y tenemos pocas referencias de esa diversidad cultural, por eso el Festival ha sido un pretexto para mostrar esa extraordinaria riqueza cultural. También mencionó que se le pedirá a Sitios y Monumentos que trabaje en el proyecto de restauración de la Plaza de las ranas en Guanajuato.

En su momento, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, habló de cifras: un millón y medio de guanajuatenses que viven en EU, además de un gran número de norteamericanos que, a su vez, radican en San Miguel de Allende y en Guanajuato. Además, mencionó que, hasta el momento, se han invertido 160 millones de pesos en la rehabilitación del Teatro Juárez (con autorización del INAH) para que éste sea más accesible. El gobernador terminó su discurso con una cita de Paul Auster: "Si no tenemos arte moriremos espiritualmente".

En el evento también tomaron la palabra el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro; Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, y la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Aldaco.

50 % de las actividades serán gratuitas.

