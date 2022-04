La curadora, investigadora y crítica de arte Ingrid Suckaer ha hecho público un video a través de su cuenta de Facebook con el mensaje “¡Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas: me urge el pago de mis honorarios!”. El video es un llamado de urgencia y una exigencia.

La escritora y periodista denuncia que hace nueve meses que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) no le paga sus honorarios por un trabajo realizado, y ella debe cubrir gastos médicos que no puede postergar más.

“Hoy es 31 de marzo de 2022, mañana se cumplen nueve meses de que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas no me paga mis honorarios por los servicios profesionales que les brindé en tiempo y forma. Así que me veo obligada a denunciar esta situación en los medios que estén a mi alcance. Me urge el pago de mis honorarios para cubrir asuntos delicados de salud que no puedo postergar más”, señala Suckaer.

La promotora cultural y autora de varios libros, entre ellos “Arte indígena contemporáneo: dignidad de la memoria y apertura de cánones”, que fue realizado gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores 2013-2016, que le otorgó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), en el cual revisa el trabajo de 20 artistas de América Latina, ha comenzado a circular este video en el que llama al INALI a que resuelva su problema de impago.

En su cuenta de Facebook, ha recibido el apoyo de varios amigos y seguidores, quienes incluso han comenzaron una campaña en la página oficial de Facebook del INALI para ejercer presión y que le paguen a la investigadora que atraviesa por un problema de salud. Llaman a entrar a la página y escribir “Páguenle a Ingrid Suckaer”.

La artista visual Elina Chauvet escribió: “Por qué una profesional seria y con gran trayectoria tiene que hacer denuncia pública para recibir sus honorarios, me indigna y me encabrona el maltrato que ejerce esta institución cultural hacia Ingrid Suckaer, así mismo me encabrona que tengamos que suplicar por nuestros pagos, como si las mujeres no merecemos ser remuneradas por nuestro trabajo!”.

