Horario de verano. Cuando AMLO quiso impedir su instauración en la capital en 2001

El pasado 23 de marzo, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores a revisar la posibilidad de derogar el horario de verano, bajo el argumento de que "cuando se implementó no se consultó a los mexicanos, lo que generó malestar social".

Ahora, la bancada de Morena, a través de diputada Irma Juan Carlos, impulsa una iniciativa para abrogar el horario de verano, bajo el mismo argumento del presidente.

Pero esta no es la primera vez que AMLO lucha contra el horario de verano.

En 2001, el entonces Jefe de gobierno del Distrito Federal emitió un decreto para impedir el cambio de horario, el cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la “diferencia fundamental” que había entre un decreto presidencial y uno del gobierno de la capital.

En aquel entonces, AMLO realizó una consulta telefónica para saber si los capitalinos estaban de acuerdo con la aplicación del horario de verano y, una vez que éste fue implementado, comunicó durante su conferencia matutina que acataría el cambio, sin embargo, afirmo que exigiría a la SCJN resolver si “el Presidente de la República tiene o no facultades para imponer un nuevo horario”.

Así fue como EL UNIVERSAL reportó la instauración del horario de verano en la ciudad de México en 2001:

Tendrá horario de verano el DF

7 de abril de 2001

- Suspende Corte decreto del GDF; sigue pendiente la controversia. “Cortina de humo”, dice López Obrador

José Luis Flores y Ella Grajeda

El próximo 6 de mayo, todos los relojes en esta capital deberán de ser adelantados una hora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera el decreto del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para no aplicar el horario de verano.

Los ministros consideraron que si no tomaban esa decisión, “se daría lugar a la afectación o alteración de la vida de los habitantes del Distrito Federal, con repercusiones nacionales e internacionales, poniendo en peligro la seguridad y la economía de la sociedad”.

El fallo de la Corte no implica desechar la petición del jefe de gobierno del DF, pues la controversia que interpuso para declarar inconstitucional el cambio de horario en la capital sigue su curso.

Al conocer la determinación, López Obrador dijo que el gobierno capitalino será respetuoso del fallo de la SCJN, pero recalcó que ello no representa que esté resuelta la controversia promovida por su gestión.

Entrevistado durante una gira de trabajo por la delegación Gustavo A. Madero, el jefe del gobierno capitalino indicó que el anuncio dado a conocer por la SCJN “es una cortina de humo” para distraer la atención por el asunto del alza a impuestos.

Sobre el tema, dirigentes de los tres principales partidos en la capital del país tuvieron puntos de vista opuestos.

El panista José Luis Luege Tamargo consideró que el fallo de la SCJN representa una lección para López Obrador.

Agustín Guerrero, secretario general del PRD, insistió en que sólo el Congreso de la Unión puede legislar sobre el horario, por lo que dijo que habrá que esperar a conocer el fallo sobre la controversia promovida por el gobierno del Distrito Federal, en tanto que el priísta Jorge Schiaffino exhortó a López Obrador a hacer a un lado la confrontación con el presidente Vicente Fox.



Habrá horario de verano, decide SCJN

- Suspendió decreto del jefe de gobierno del DF; López Obrador asegura que será respetuoso de la decisión; aún por verse su constitucionalidad

Alberto Espinosa, José Luis Flores y Ella Grajeda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó suspender el decreto del jefe de gobierno del Distrito Federal que se oponía al cambio de horario planteado por el gobierno federal, por lo que el próximo 6 de mayo, todos los relojes deberán ser adelantados una hora en esta capital.

El fallo de la Corte no implica desechar la petición del jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, pues la controversia que interpuso para declarar inconstitucional el cambio de horario en la capital sigue en curso.

Ayer, el Ministro instructor Juan Díaz Romero consideró que en caso de que en la capital hubiera un horario distinto al del gobierno federal, se afectaría y alteraría la vida los habitantes del Distrito federal, con repercusiones nacionales e internacionales, además de poner en peligro la seguridad y la economía de la sociedad.

Desde el punto de vista de José Luis Luege Tamargo, dirigente del PAN-DF, la presión que ejerció el político tabasqueño sobre este tema en la ciudad de México generó incertidumbre y confusión, además de “ser un esfuerzo ocioso que sólo hizo perder el tiempo”.

Dirigentes del PRD en el Distrito Federal destacaron que acatarán y respetarán la resolución de la SCJN.

Agustín Guerrero, secretario general de este partido, manifestó que mantienen la esperanza de que la Corte, en su fallo definitivo, reconozca que el Congreso de la Unión es el único que puede determinar los pesos y medidas, como establece la Constitucional.

Febrero; la discordia

Como se recordará, el presidente Vicente Fox anunció a principios de febrero la aplicación del horario de verano a nivel nacional. El 24 y el 35 de ese mismo mes, Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta popular la medida presidencial.

Con los resultados de esa consulta realizada vía telefónica, el gobierno capitalino emitió el 26 de febrero, un decreto para que no se aplicara el cambio de horario en la Ciudad de México.

Además de ello, el jefe de gobierno presentó el 5 de marzo un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de la decisión del Presidente Fox de aplicar el cambio de horario.

El acuerdo tomado por Díaz Romero no prejuzga sobre el fondo de la controversia constitucional esgrimida por López Obrador, ya que ésta será materia de análisis en el momento oportuno del proceso y con base en los elementos probatorios que aporten las partes.

Para la suspensión del decreto capitalino, la SJCN estudió la naturaleza tanto del gobierno del Distrito Federal, y concluyó que ambos decretos son, materialmente, normas generales, puesto que cada uno exige el obligado acatamiento de la totalidad de las personas, en sus respectivas esferas de competencia.

Sin embargo, se destacó una diferencia fundamental entre ambos decretos para efecto de la suspensión: que el carácter de generalidad del decreto presidencial abarca toda la República, mientras que el decreto del jefe de gobierno del Distrito Federal se circunscribe exclusivamente a la región geográfica de esta entidad.

Los capitalinos a salvo: SCJN

Por lo anterior, y con fundamento en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, se concluyó que debía negarse la suspensión solicitada por Andrés Manuel López Obrador, en contra de la aplicación del horario de verano del gobierno federal.

En la discusión para llegar a esta conclusión se tomó en cuenta que la negativa de la suspensión de los efectos del horario de verano crea una situación suis generis, en la que ambos decretos son incompatibles entre sí, aunque tuvo especial relevancia el hecho de que subsistir el decreto del jefe de gobierno equivaldría a la suspensión parcial del decreto presidencial y ello ocasionaría trastornos incalculables en el Distrito Federal, derivados de la vigencia de dos reglas irreconciliables.

Con la suspensión, indicó la SCJN, no se causa daño mayor a la sociedad del Distrito Federal, pues los efectos de la misma se limitan a que el acto reclamado se aplique hasta que se resuelva su constitucionalidad.



Acatarán capitalinos el horario de verano: AMLO

6 de mayo de 2001

- El jefe de gobierno explicará a la ciudadanía las razones por las cuales deberán adelantar una hora sus relojes. Lamentó la actitud del gobierno federal y de la SCJN

Alejandra Martínez

A unas horas de que entrara en vigor el horario de verano, Andrés Manuel López Obrador lamentó la actitud del gobierno federal, pero sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por imponer esa disposición a los capitalinos.

El jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que está “muy desconcertado” por la actitud del gobierno y la Corte pero aseguró que la medida se acatará.

Sin embargo, anunció que hoy dará una explicación a los capitalinos de las razones por las cuáles la ciudad de México deberá respetar el horario de verano y en consecuencia todos sus habitantes tendrán que adelantar una hora sus relojes.

“Es lamentable que se aplique este nuevo horario, sin que se esté de acuerdo la mayo parte de la población del DF, sólo porque se tienen que satisfacer los intereses de quienes están dedicados a las finanzas”.

Reiteró que el gobierno federal carece de facultades para cambiar los husos horarios, lo mismo que los gobiernos locales. Por eso, agregó, recurrimos a la Corte.

No obstante, el ministro instructor “con criterios de economistas y no de abogado, resolvió que no era procedente el decreto para impedir que el horario de verano se aplicara en la ciudad”.

López Obrador dijo en la entrevista que todas las mañanas ofrece al llegar a sus oficinas, que su gobierno seguirá exigiendo a la SCJN resolver de fondo la controversia que presentó y con ello determinar, de una vez por todas, si el Presidente de la República tiene o no facultades para imponer un nuevo horario.

¿La reunión de la madrugada entonces será una hora antes?, se le preguntó.

Sí por eso doblemente la propuesta.

Dimes y diretes

La controversia por el horario de verano entre el gobierno federal y el del Distrito Federal ha ocupado mucho del tiempo y declaraciones de sus titulares.

Por otra parte, Andrés López Obrador informó que el miércoles se hará la presentación formal de los 70 centros de justicia que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de garantizar la seguridad pública.

Respecto del ajuste presupuestal que hará el gobierno federal, sólo dijo que habrá que esperar para ver si no se trata de un simulacro.

“Porque ahí lo que hace falta es un plan de austeridad”.

Acata López Obrador el nuevo horario de verano

7 de mayo de 2001

- Ha incumplido Fox las promesas de campaña y “le está creciendo la nariz”, asegura

Ella Grajeda

En contra de su voluntad, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador se ajustó ayer al horario de verano y asistió puntual a su reunión de gabinete a las 6:18 horas.

Antes de entrar a su oficina dejó en claro que su administración trabajará con el horario decretado por el Ejecutivo Federal, en tanto que la Corte tome una decisión definitiva sobre la aplicación del horario de verano.

Ayer todos los relojes de la ciudad de México fueron adelantados una hora para acoplarse al nuevo horario, el cual cambiará nuevamente hasta el domingo 30 de septiembre.

Lo anterior provocó que trabajadores que laboran en tiendas departamentales, en el Metro y mercados, así como personas que asisten a la misa dominical y actividades deportivas llegaran tarde. Algunas calles todavía lucían solitarias a las 10:00 horas.

En entrevista, López Obrador manifestó que el nuevo horario es una imposición más del presidente Vicente Fox, pues no se consultó a la gente, pese a que la mayoría de los mexicanos están en contra de esa medida.



Incluso, destacó que a Fox “le está creciendo la nariz” porque no cumplió sus promesas de campaña.

Primero, recordó, él dijo que iba a consultar a la gente sobre el horario de verano y no cumplió; luego que si votaban por él, el país crecería un 7% anual y está en 2%; y después prometió no aumentaría impuestos y ahora pretende cobrarlos en las medicinas y alimentos.

Llamó lo anterior como las tres grandes mentiras del Ejecutivo Federal y arremetió nuevamente contra el horario de verano.

“Estoy aquí a esta hora porque queremos actuar con responsabilidad, queremos apegarnos al marco legal, aun cuando quienes están interpretando las leyes no están haciendo las cosas de manera adecuada”, remarcó.

Exigió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel a que se resuelva lo más pronto este asunto porque es una violación a la Constitución Política y todos los mexicanos aspiramos a vivir en un estado de derecho.

Insistió en que no es facultad del Ejecutivo Federal cambiar el horario, sino del Congreso de la Unión, por lo que lamentó que la SCJN haya utilizado un razonamiento de economista para echar abajo el decreto que emitió para que el Distrito Federal quedara fuera de esta disposición.

“Hubo una chicana de la presidencia, entregaron un recurso para obligar a la Corte a retrasar la decisión de fondo, porque no corresponde al Presidente cambiar el horario, no es una facultad del titular del Ejecutivo”.

Para López Obrador, el presidente Vicente Fox toma facultades que no le otorga la ley, pues invade la decisión de otro poder. Además, la voluntad popular está siendo “atropellada”.



