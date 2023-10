La galería Proyecto H expone desde principios de octubre la obra de dos artistas icónicos del arte óptico (op art), el inglés Patrick Hughes (Birmingham, 1939) y el venezolano Rafael Barrios (Louisiana, EU, 1947), dentro de la muestra En perspectiva, con la que celebra 10 años de existencia.

Luciana Sánchez Fernández, directora de la filial local de la madrileña Galería Hispánica desde hace tres años, subraya en entrevista que es la primera vez que se muestran en México pinturas de Hughes y, también, la primera que en el mundo se presentan juntas con las de Barrios, otro exponente del op art.

“La exposición busca mostrar cómo estos dos artistas del op art abordan la perspectiva; Hughes, desde la pintura, y Barrios, desde la escultura. Son dos artistas que están retando al espectador al ver sus obras”, explica la joven galerista mexicana formada en el King’s College y la Tate Gallery de Londres.

Subraya que en el caso de las esculturas del latinoamericano, parece que son piezas de mucho volumen, pero en realidad son casi planas, en estos juegos de lo cóncavo y convexo; además de los juegos de color, pues parece que tienen muchos tonos, pero sólo tienen uno y la sombra y la luz abre este juego.

Sobre la obra de Hughes, señala que el artista inglés juega también con la ilusión óptica a través de la pintura, al hacer que algo en apariencia fijo e inamovible como ésta, tuviera movimiento.

“Su técnica es que él hace una estructura de madera, similar a una escalera vista al revés, que luego pinta con óleo, y que a los ojos del espectador la obra se mueve en la medida de que éste se mueve. Menciono lo de la escalera al revés porque tiene que ver con la historia de Hughes, él nació en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial, así que, de niño, durante los bombardeos, su familia se escondía debajo de las escaleras y a él se le quedó fija esta figura de las escaleras al revés.

“Después, se muda de Birmingham a Londres y empieza a hacer obras con perspectivas que se quedan muy cortas para su sensibilidad y retoma esta imagen de su niñez de la escalera al revés”, abunda Sánchez Fernández mientras ofrece un recorrido por las 10 obras del creador de la revespective (perspectiva inversa) incluídas, entre ellas Love Birds, Crate Expectations y The Writing on the Wall.

Proyecto H (Guadalajara 88, Roma Norte) celebra con En perspectiva sus primeros 10 años desde que abrió como Galería Hispánica en México (6 con el actual nombre PH), aunque su casa matriz en Madrid tuvo su fundación en 2001, después de haberse consolidado como editorial de libros de arte.

“Es nuestra exposición más importante del año reuniendo a Patrick Hughes, el más reciente artista al que hemos representado y cuyas obras por primera vez se exhiben en México, con Rafael Barrios, con quien ya tenemos una relación más larga y cuyo trabajo ya ha sido mostrado en galerías. Son obras icónicas de ambos artistas, 10 de Hugues y 8 de Barrios, lo más reciente de su producción”, añade.

Recuerda que ambos artistas tienen una trayectoria enorme. En el caso de Hughes, su obra forma parte de colecciones como las del Tate de Londres o el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De Barrios, pone de ejemplo que fue el segundo latinoamericano después del recién fallecido Fernando Botero en poder llevar en exteriores esculturas monumentales en 2012 con el Park Avenue Project neoyorquino.

Curada por Sánchez Fernández, En perspectiva muestra piezas de Barrios como Juggle, Contained Energy, Mobile Spiral Fractal y Centrífuga Levitante, todas con la técnica de acero lacado a mano.

“Queremos mostrar la obra más reciente de ambos artistas, quienes siguen produciendo hasta el día de hoy; son obras que no se han exhibido en exposiciones previas en ningún lugar del mundo”, comenta la directora de proyecto H sobre la muestra que estará abierta al público gratis hasta el 15 de diciembre.

“Es la primera vez también que se presentan obras de ambos en conjunto, aunque ambos artistas se conocen porque tienen los mismos representantes en París. Sí son conscientes uno del otro, así que cuando les propusimos una exposición compartida, para ellos tuvo mucho sentido compartir el espacio, porque abordan temáticas similares desde sus respectivas trincheras dentro del arte óptico y la perspectiva, uno desde América Latina y el otro desde Europa”, añadió Sánchez Fernández, de 30 años.

Entre las piezas más importantes de Hughes destaca Love Birds (2023) o PatrickCanaletto (2022) y recuerda que el inglés trabaja mucho con venecias e incorpora referencias a artistas y a la historia del arte, que muestra de manera sutil o explícita en sus obras donde se distinguen cuadros de Andy Warhol, Jackson Pollock, Piet Mondrian e incluso murales de Banksy, o guiños de su propia obra más antigua.

De Barrios, destaca una escultura móvil en homenaje a Alexander Calder y otra monumental al centro de la galería abierta de martes (9 a 6 pm) a sábado (11 a 3 pm); además, que las obras del venezolano residente en Miami son únicas o de reproducción controlada con no más de cuatro piezas cada una.

Sobre Proyecto H, Sánchez Fernández recuerda que surge a partir de la Galería Hispánica de Madrid, que dirigía Sofía Sáenz de Santa María, establecida en 2001, que tuvo su origen con Hispánica de Bibliofilia, editorial de grabados originales y libros de artista constituida por Ángel de las Heras Pérez en 1980 en 1980, con presencia en las ferias de Guadalajara, Minería, Madrid y Francfort hasta 2007.

Lleva editados 20 libros ilustrados y más de 500 grabados originales de algunos de los artistas contemporáneos más relevantes españoles: Eduardo Naranjo, José Caballero, José Hernández, Joaquín Capa, José Guinovart, Jorge Castillo, Rafael Canogar, Luís Gordillo, Luis Feito o Manolo Valdés.

“Casi todos nuestros artistas están vivos y produciendo. Nuestro interés fuerte es entre España y América Latina, con inclinación hacia artistas españoles. A principios de este año tuvimos la primera exposición individual en México de Pablo Armesto (¿Y si mañana sale el sol?), un artista asturiano que trabaja con fibra óptica, a quien también invitamos a hacer una residencia en la galería, porque también ofrecemos tres o cuatro residencias por año, así hay un poco más de involucramiento con el espacio”.

