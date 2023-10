En "Bosque" de Compagnie d’Autres Cordes, que se presenta en el Teatro Principal de Guanajuato capital hoy, 20 de ocutbre, mañana y el domingo (a las 18:00 en las primeras dos fechas; 12:00 horas, la última), Franck Vigroux —artista multidisciplinario, director de la compañía francesa y creador de la pieza— une danza, video, teatro y música en vivo, y alcanza algo del carácter alucinatorio de los exploradores de las Indias.

"La combinación de ciertas imágenes y de cuerpos en movimiento es algo con lo que he experimentado desde hace 15 años. Para mí es usual colaborar con estas disciplinas; a menudo trato de crear a través de la sinestesia, de la estética, que consiste en separar tanto teatro y movimiento, baile y video, y convertirlo todo en un sólo objeto completo", dice Vigroux para explicar ciertos aspectos de la pieza en la que participa la bailarina y coreógrafa Azusa Takeuchi.





Sobre la estética de "Bosque", el director se dice fanático de la expresión realista y simple en el arte, y menciona, en específico, el trabajo de iluminación: "Mucha de mi obra se basa en lo tridimensional: la combinación de las luces, el video y los cuerpos alrededor de la música. Al final sigue siendo un concierto porque la música es tocada totalmente en vivo, a pesar de que no estoy en el escenario o que no uso computadoras. Todo lo que hago es en vivo. Me interesan los elementos, como trabajo conjunto, en los que se reacciona al sonido, al tono, a la gente que está bailando", abunda Vigroux, quien, además, es compositor e intérprete de la música de la pieza.

Aspectos de "Bósque". Foto: Quentin Chevrier.

Más allá de las formas descritas y de las dificultades para describir su abstracción, en la pieza hay un argumento que no cuenta, propiamente, con un inicio, nudo y desenlace. Su punto de partida es una idea desarrollada de forma multidisciplinaria, que se sirve de elementos y símbolos a la mano: "Es más fácil encontrar una dirección así. No quiere decir exactamente cuál es mi interpretación de la producción, del performance, pero sobre esto hay influencias. Tampoco es una ópera, en la que entiendo un carácter provocativo: es la música, conectada con la historia y el baile, y cómo se llega al personaje".

Dos de las mayores inspiraciones que impregnan a "Bosque" fueron la obra del antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, que Vigroux leyó en Brasil y quedó "resonando en su cabeza", y la historia del Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador del siglo XVI.

"Cabeza de Vaca, explica el director, fue capitán de una flotilla de naves que pretendía conquistar una parte de América, que es la Florida, pero sus naves se estrellaron, quedaron destruidas, y el explorador estuvo errante durante 12 años, en los que camino de Florida a México; sobrevivió entre dificultades y, de alguna manera, se convirtió en chamán."

"Fue una gran inspiración para hacer Bosque. Pero, aclaro, nadie debe esperar ver la historia de Cabeza de Vaca en escena. Es sólo una inspiración que sirve para transmitir algo del carácter alucinatorio que registraron algunos de los exploradores de las Indias", concluye.