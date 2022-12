FIL.“Entiendan que Putin no quiere el final de guerra, quiere destruir Ucrania", aseguró la embajadora Oksana Dramaretska

GUADALAJARA.- “Nosotros los ucranianos queremos paz”, afirmó tajante la embajadora de Ucrania ante México, Oksana Dramaretska, quien dijo en su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que “la fórmula de paz de Ucrania es muy clara y cada uno de sus puntos ha sido elaborado minuciosamente: seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimenticia, seguridad energética, liberación de todos los presos y deportados, implementación de la carta de la ONU y restauración de la identidad territorial de Ucrania y del orden mundial, retirar a las tropas rusas y cese de hostilidades, restauración de la justicia, antiecocidio y el final de la guerra”.

Durante la charla “las implicaciones globales de la invasión a Ucrania”, organizada por el Seminario Internacional Aspen-FIL, la embajadora señaló que en este momento ellos no están hablando de solo detener la agresión rusa, “estamos hablando de la necesidad de restablecer la estabilidad para todo el mundo; por eso nuestra fórmula de paz es una fórmula de paz para todo el mundo”.

En el encuentro impulsado por Enrique Berruga Felloy, director general Ejecutivo en The Aspen Institute México, Dramaretska dijo a quienes aún no entienden cuál es la situación de Ucrania ante los ataques de Rusia: “Entiendan que Putin no quiere el final de guerra. Entiendan que Putin quiere destruir Ucrania y a los y ucranianos, por eso no quiere el final, pero no puede vencer la disidencia de los ucranianos, no puede derrotar al ejército ucraniano en el campo de batalla”, y agregó: “Putin quiere que Ucrania y los ucranianos dejen de existir”, quiere, dijo, “la cancelación, la destrucción del estado ucraniano”.

Berruga Felloy, quien es editorialista de El Universal aseguró que hay que indagar más sobre las motivaciones de Rusia.

“Ésta ha sido una de las guerras que no ha sido explicada, no sabemos cuál es la razón por la que un país invade a otro; o han tenido un programa de comunicación muy pobre los rusos o la explicación que han dado es francamente insuficiente”.

Ante el comentario de la embajadora sobre que la motivación es la destrucción y la eliminación de Ucrania, dijo Berruga, “yo quisiera indagar sobre cuáles son las motivaciones geopolíticas del Estado ruso para embarcarse en una guerra como no veíamos desde la segunda Guerra Mundial. Y ¿Cómo salir del conflicto? Ya que es un conflicto de alta peligrosidad toda vez que no solamente Rusia tiene derecho de veto en la ONU, sino que tiene el arsenal nuclear más grande del planeta”.

A esos dos puntos, Enrique Berruga, sumó un tercero ¿cuáles son las consecuencias globales que está teniendo este conflicto?, Aseguró que uno muy directo es Ucrania es uno de los más importantes productores de granos en el planeta, “y estamos viendo que está habiendo una inflación en casi todas las economías del mundo, en parte suscitada por imposibilidad que tiene Ucrania para poder seguir exportando trigo sobre todo al continente africano que depende tanto de él”.

Beata Wojna, académica e investigadora del Tecnológico de Monterrey, aseguró que Vladimir Putin no es un personaje irrelevante, más bien está rodeado por una elite económica creada por él, pero también por una elite militar relacionada con los servicios de seguridad de la federación rusa y todo eso empuja, aseguró, a la máquina de guerra que hoy vemos en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“¿Cómo puede acabar esta guerra? De hecho, a lo largo de 281 días de guerra, hemos visto cuatro escenarios posibles. El primero que ya no se cumplió ni se cumplirá que era el de la ocupación territorial rápida de Ucrania y cambio del gobierno; el segundo escenario y el más deseado por muchos que estamos observando esta guerra: retirada total de las fuerzas armadas rusas del territorio ucranio que sería posible probablemente con la desaparición de Putin”, señaló Wojda.

El tercer escenario es el actual, el de la ocupación parcial del territorio de Ucrania, en su parte oriental, y la negociación o congelación del conflicto a mediano y largo plazo; y el cuarto escenario que parece muy poco probable afortunadamente, la transformación de la guerra de Rusia contra Ucrania en una guerra entre Rusia y los países de la alianza atlántica con la posibilidad del uso de armas nucleares sobre todo de carácter táctico.

La embajadora Oksana Dramaretska insistió en que no sé trata sólo de Ucrania del que Rusia está tratando de apoderarse; “no se trata solo de nuestra tierra y recursos de los que Rusia quiere apropiarse… Hoy es el 281 día de la guerra, Rusia utilizó alrededor de 5 mil misiles o cohetes de diversos tipos, cientos de nuestras ciudades simplemente fueron quemadas y miles de personas murieron, cientos de miles fueron deportados a fuerza a Rusia, millones se fueron de Ucrania a otros países escapando de la guerra. Pero nos mantendremos firmes. Cómo dijo Frida Kahlo: ‘Al final del día podemos soportar mucho más de lo que creemos’. Se trata de más, de la estabilidad para todo el mundo”, concluyó.

