Estudiantes del CIDE protestan contra Romero Tellaeche en ceremonia de graduación

Alumnos de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE) protestaron esta tarde en contra del director de dicha institución, José Antonio Romero Tellaeche, en la ceremonia de graduación de la generación 2018 de esa licenciatura.

En un video compartido en redes sociales, se aprecia a Romero Tellaeche vestido con la clásica toga y birrete para las ceremonias de graduación a punto de dar un discurso, para luego ser interrumpido por algunos de los estudiantes graduados que consignan en voz alta “el CIDE es primero, saquen a Romero” y “más ciencia, menos obediencia”.

Esta acción por parte de los estudiantes es parte de las diferentes protestas por parte de la comunidad estudiantil de CIDE en contra de Romero Telleache, quien también ha sido acusado de plagio en diversos textos científicos, así como de hostilidad contra los alumnos y corrupción dentro de su administración.

En medio de esta manifestación, las problemáticas en el CIDE se incrementan, ahora debido a la ausencia de un secretario Académico y de un coordinador de evaluación, puestos necesarios para llevar a cabo las Comisiones Académicas Dictaminadoras (Cadis), las cuales se realizan cada tres años a los docentes del CIDE y son necesarias para renovaciones de contrato.

Voceros estudiantiles del CIDE temen que, sin la realización de las CADIS, muchos profesores no puedan renovar contrato y pierdan sus empleos sin derecho a indemnización. La situación se tensa más debido a que la mayoría de los profesores sindicalizados del CIDE no reciben sus pagos completos ni a tiempo, y los profesores no sindicalizados dejaron de recibir sueldos.

