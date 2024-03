"En agosto nos vemos", novela póstuma de Gabriel García Márquez, fue lanzada al mercado mexicano por Grupo Planeta, a través de Diana, este 6 de marzo, fecha en la que se conmemora el nacimiento del escritor colombiano.

Su publicación internacional es uno de los acontecimientos editoriales más relevantes del año, pues sucede, además, diez años después de la muerte del ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982.

El libro se exhibe en las mesas de novedades de las librerías que recorren las avenidas Juárez y Madero del Centro Histórico. En la tapa de la novela se ve la imagen pintada de una mujer que camina entre las tumbas de un cementerio. Un peatón distraído quizá pase entre los lanzamientos recientes sin percatarse de la portada.

En la librería Porrúa, dentro del Centro Comercial Parque Alameda, por ejemplo, no está exhibido "En agosto nos vemos", o al menos no lo estaba en la tarde de su lanzamiento. Cerca de las cuatro de la tarde aún no se había vendido ningún ejemplar y un trabajador de la tienda explica que se debe a que es el primer día que el libro está en el mercado.

Un par de cuadras adelante, en El Sótano, el libro es visible desde la vitrina de entrada. A pesar del gran flujo de gente que va y viene sobre la acera, no hay alguien que se detenga y tome el libro o pregunte por su precio. Es uno de los escritores del siglo XX, y ocupa la cima de la literatura en español junto a dos o tres nombres más, pero nadie se abalanza o trata el libro con la importancia que merece. En lo que va del día tampoco se han vendido ejemplares —cuenta un vendedor— y, a un par de pasos, en la Librería Bellas Artes se cuenta la misma historia aunque el libro es visible al entrar.

En la otra Librería Porrúa que hay sobre Juárez hay una cinta que no permite el paso directo al local. El hombre que atiende se limita a decir que, en las últimas horas, han vendido algunos ejemplares, sin dar más detalles. En la librería Gandhi, casi al frente del Palacio de Bellas Artes, la novela también está exhibida en la vitrina principal. El éxito lo tuvo la preventa, explica un vendedor, pero en el día lo han comprado poco; a él se lo han pedido dos o tres personas.

Caso aparte es el de la otra Gandhi, en Madero, donde hasta las cinco de la tarde llevan vendidos 20 ejemplares, cifra inusitada para un libro durante una jornada común. Falta ver cuál es el destino de la novela en otros tramos menos transitados y en días más comunes.