Empresarios e instituciones condenan dichos de Salmerón; él mantiene su versión

El Consejo Coordinador Empresarial y políticos como el expresidente Felipe Calderón, y las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, así como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, condenaron los dichos de Pedro Salmerón, historiador y director del Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), quien escribió en una publicación que fue difundida a través de la página oficial de Facebook del Instituto, que los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes asesinaron a Eugerio Garza Sada, eran “valientes jóvenes”.

Pedro Salmerón se convirtió en tendencia en redes sociales tras la publicación. El funcionario cerró sus redes sociales; sin embargo, horas más tarde sólo volvió a Twitter.

EL UNIVERSAL solicitó entrevista con Salmerón; no obstante, a través del área de comunicación, el INEHRM dijo que el funcionario había tomado la decisión de no emitir ninguna declaración y que no daría ninguna entrevista.

Pese a que el texto sobre el asesinato de Garza Sada estaba firmado por Pedro Salmerón, el historiador prefirió el silencio, a pesar de ello, el Instituto sí envió un comunicado en el que señaló que no realiza apología a la violencia y ofreció disculpas:

“A nadie se pretendió ofender con el adjetivo ‘valientes’ que calificó a esos jóvenes (de la Liga 23 de Septiembre); al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. ‘Valiente’ no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción, que terminó en la muerte del empresario”, argumentó el INEHRM.

El texto de Salmerón fue difundido a través de la cuenta oficial de Facebook del INEHRM. Posteriormente la publicación fue eliminada, pero Salmerón, tras regresar a su cuenta de Twitter, ha difundido el texto a través de su blog personal, llamado La cabeza de villa.

En su regreso, Salmerón respondió algunos mensajes: “Señor expresidente, modérese y aprenda a leer”, le escribió a Felipe Calderón. Además, le envió la liga de una página en la que está disponible el texto.

En entrevista, Rodolfo Gamiño, investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, comentó que la Liga Comunista 23 de Septiembre no es el campo de estudio de Salmerón: “Como funcionario, el calificativo está fuera de lugar. El eje fundamental de muchos de los estudios no es clasificar, catalogar si fueron valientes o temerarios, lo fundamental es para qué se debe recordar. Es decir, los calificativos en los estudios históricos no ayudan”, señaló.