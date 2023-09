Poner en crisis la forma tradicional de practicar el periodismo, es el corazón del llamado periodismo Dadá, un movimiento de periodismo crítico creado por el periodista español Pere Ortín, quién sentencia: "siempre pienso que al final no es una crisis del periodismo en sí, es una crisis del sentido de lo que hacemos, porque posiblemente ya no hacemos lo que dijimos hacer no hace tantos años y ya no somos lo que dijimos ser no hace tantos años, creo que esas dos ideas: hacer y ser, son claves, hay que hacer otras cosas, con otras maneras, con otros planteamientos, narrativas e ideas, y con otros fondos también".

Durante su visita a México para presentar su ensayo "Periodismo Dadá y sostener encuentros con periodistas y estudiantes de periodismo, Ortín asegura que ha desaparecido la idea del periodismo de los lobos solitarios, de ese periodismo de los machos que iban por las redacciones con sus botellas de whisky en los cajones, fumando sus cigarros, todas esas cosas de película de Hollywood, en blanco y negro. Eso no funciona hoy", asegura el también profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Ese periodismo está gaga, que es la expresión que utilizo para lo viejo, lo disfuncional, lo que está oxidado, lo que ya no vale, ese periodismo de información, noticia, actualidad está gaga, y lo que tenemos que hacer, es un periodismo Dadá. ¿Por qué Dadá? Porque me interesan mucho las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, el movimiento Dada y todos sus artistas, que discuten de forma irónica, divertida, buscando otro tipo de belleza, discuten el arte burgués contemporáneo de su tiempo. Me interesa esa ironía, esa capacidad de jugar, de provocar".

Foto: Berenice Fregoso/El Universal.

Lee también: Gilberto López y Rivas: “El Tren Maya, una catástrofe de escala planetaria”

Ortín que apuesta por la provocación, la ironía y la crítica del oficio, pero con el respaldo y cariño de colegas, que en México se juegan la vida todos los días, "porque aquí nos están matando".

La realidad es que ese arrojo no es suficiente para cambiar las sociedades, "nos están matando sin que sirva para nada, ni nuestros periodismos nos están llevando a ningún lugar", falta cambiar, apostar por otras formas de narrar.

"Yo soy profe en la Universidad Autónoma de Barcelona, de nuevas narrativas de periodismo, me interesa mucho que los chicos desafíen las normas y que trabajen contra las normas con las que tú y yo hemos sido educados y que busquen otras maneras que sean suyas y que encuentren los desafíos del siglo XXI", afirma Ortín quién agrega que ese Periodismo que sólo muestra lo peor porque piensas que tu país está ardiendo, muriendo, destruido; que el horror, la violencia, la muerte y son las únicas narrativas posibles, eso es profundamente conservador y además evita conscientemente la idea de construir otra sociedad posible".

Foto: Berenice Fregoso/El Universal.

Dice que sin duda el periodismo Dada tiene también esa misión, pero no debe medirse la realidad con el supuesto de la objetividad, "a mí no me interesa eso, yo quiero entender porque las cosas son así, no quiero informar, quiero entender, ese es un elemento central, y dentro de ese entender, lo que me planteo es: yo quiero inventar futuros posibles para mi sociedad, en México, en España, y el periodismo tiene un papel clave a jugar, en esa invención, en esa creación de sociedades".

Entrevista con el periodista Pere Ortin sobre el reportaje Dadá. Fotos: Berenice Fregoso/ El universal.

Lee también: Una tapa de bóveda con la representación de una serpiente da más respuestas sobre Ek’ Balam

Está convencido que que hablar de la muerte hace muerte, hablar de la vida hace vida, y esto no es poesía, es la realidad, hablar de belleza ayuda a que las cosas sean bellas. "Y el periodismo puede participar de eso. Porque no es posible, que ningún día pasan cosas buenas, no hubo nada que valió la pena? Los seres humanos somos malvados, violentos, agresivos, podemos llegar a serlo, pero también somos criaturas maravillosas, que hacen cosas maravillosas, que se esfuerzan por hacer cosas, y yo no digo que hablemos sólo de las cosas buenas, hay que hablar de las cosas que no son positivas o que son malas, pero hay que hablar de otra manera, con otras narrativas".

Ante la pregunta de cómo lo hacemos en la práctica?, Pere Ortín dice que hay muchísimos ejemplos, a partir de casos en México, como "las mamás buscadoras que están contando sus historias de sus desaparecidos de una manera que los periodistas no sabemos hacer; a través de los sentimientos, a través de los sentidos, a través del esfuerzo personal a través de la dolencia también y del dolor, pero también de la alegría, muchas veces".

Foto: Berenice Fregoso/El Universal.

El periodista segura que hay medios chiquitos y medios más grandes, hay podcast, Twitter bueno X se llama ahora, o meta, Instagram, Tik Tok y muchas cosas que se están haciendo. "Además eso no lo puede hacer una inteligencia artificial, eso no lo puede hacer alguien que no tenga un conocimiento. Trabajar con las mamás buscadoras no lo puede hacer Google y ahí es donde nosotros tenemos, creo yo en mi visión del periodismo Dada, que apostar, ese tipo de otras prácticas, otras narrativas, otras sensibilidades", concluye Ortín.

Lee también: ¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?