La actualidad de Panorama desde el puente, de Arthur Miller, fue uno de los motores para que el director Antonio Castro llevara la obra a escena nuevamente en México. “Retrata el drama de los inmigrantes ilegales que llegan de un entorno rural pobre a un entorno urbano con ofertas de trabajo, algo que sigue ocurriendo, en particular, con la relación entre México y Estados Unidos”, abunda Castro y recuerda que, antes de la pandemia, hizo varios viajes a Nueva York: “Como Nueva York es tan caro, me quedé en Brooklyn, donde me impresionó la identidad tan mexicana de varios barrios. El tiempo que estuve allá, no sólo no hablé inglés, sino que vi la reinvención de otra cultura, que tal vez es distinta a la mexicana, pero tiene mucho de ésta: cuadra tras cuadra vi íconos de la cultura mexicana como Pedro Infante, María Félix o la Virgen de Guadalupe”.

Fue, tras esos viajes, que Castro releyó Panorama... y le impresionó la vigencia de esta obra estrenada en 1955. “Todos los temas que toca están, para bien o para mal, vigentes en los procesos de inmigración legal e ilegal: la culturización, los inmigrantes que inmediatamente quieren hacerse americanos casi por decreto y la fantasía de movilidad social y consumismo”.

Pero no se trata de los únicos temas que resuenan con el presente: la violencia intrafamiliar y las masculinidades tóxicas remarcan esa vigencia. Otra obra del dramaturgo , Las brujas de Salem, sirve como ejemplo de esta actualidad: inspirado en una historia del siglo XVII, Miller encontró el vehículo para posicionarse respecto a los artistas, cuyas trayectorias fueron destrozadas en la persecución macarthista durante la posguerra, dice Castro. “Esa persecución y la traición están presentes en el personaje de Eddie Carbone. Miller compareció ante el Comité de Actividades Antiestadounidense”.”Miller trabajó, en su juventud, como estibador y conoció a los inmigrantes del sur de Italia. Ese fue el germen para hacer una obra de aliento trágico y confrontar al personaje principal con un destino que no puede cambiar: enamorarse de su sobrina y desatar la tragedia”, concluye. Panorama desde el puente podrá verse en el Teatro Helénico del 26 de julio al 18 de agosto. En el elenco están: Roberto Sosa, Rodrigo Murray, Montserrat Marañón, Estephany Martínez, Martín Peralta, Jonathan Ontiveros, Ricardo Ramos y Ernesto Ochoa.