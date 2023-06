Tras el cierre del Multiforo Alicia, espacio ícono de la contracultura en Ciudad de México, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), inaugurará la exposición "Alicia. No se olvida", hoy a las 18 horas, en la Sala Cristina Payán del Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP).

Con la presencia del creador y titular del Multiforo Alicia, Ignacio Pineda, y con un concierto a cargo de las agrupaciones Yucatán A Go Gó, Los Elásticos y Los Frankys iniciará esta muestra que reúne material gráfico y musical, producto de los 27 años de historia del lugar.

Este centro nocturno, conocido también como el Laboratorio de culturas subterráneas, abrió sus puertas el 1 de diciembre de 1995 sobre la avenida Cuauhtémoc, en Ciudad de México, y durante casi tres décadas fue semillero de nuevas generaciones de artistas. Ubicado en la colonia Roma, el foro se abría paso entre el paisaje urbano con su emblemático logo de un sonriente gato Cheshire, en referencia al personaje de Alicia en el País de las Maravillas.

Alicia, el foro noventero de rock que resiste a la pandemia

Fotos: German Espinosa/EL UNIVERSAL, archivo.

Lee también: ¿La calor o el calor? RAE termina con la polémica

Su escenario fue testigo del debut de la agrupación mexicana Panteón Rococó; en él se presentaron grandes figuras de la escena del rock mexicano como Jaguares, Maldita Vecindad o Botellita de Jerez, así como el músico franco-español Manu Chao y la banda Austin TV.

Como parte de la inauguración, el 10 de junio a las 18:30 horas se realizará la presentación de la banda Los Elásticos, agrupación que combina la música surf con una estética inspirada en la lucha libre mexicana. La banda está conformada por Mala Cara, Flanger, Corsario Jr. y Satanic además del performance de la go-go dancer Chica Elástica.

A las 19:30 horas se presentará la banda de rock-surf Yucatán A Go Gó, integrada por Miguel Yeyé, José Roberto Kamikaze, Alejandro Bule Bule, Alba Rock Starr, Hugo El luchador y Ramón A Go Go, quienes se han presentado en escenarios como los de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y el festival Vive Latino.

Para cerrar el concierto, a las 20:30 horas se presentará la banda Los Frankys, integrada por Franky Machete Cortés, Franky Fink, Franky Infante, Franky Bones, Sid Franky Vicius y Franky Dick, quienes se han presentado en diversos recintos culturales y en escenarios como el Vive Latino y el Festival Ollin Kan.

El acceso a estas presentaciones será gratuito en el MNCP, ubicado en Av. Hidalgo 289, Col. Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

Lee también: La Fundación UNAM: honor a quien honor merece