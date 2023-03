Al igual que Octavio Paz, quien es crítico, editor y pensador que hizo que las jóvenes generaciones de poetas leyeran a muchos otros poetas, escritores e intelectuales, David Huerta impulsó entre sus alumnos, formales y no formales, la lectura de muchos poetas y pensadores. Hoy estas jóvenes generaciones, pero también sus amigos y pares leerán al también ensayista a casi seis meses de su muerte en “Lápices para David Huerta. Un homenaje”, que se realizará desde este viernes hasta el domingo 2 de abril.

En el marco del cumpleaños 109 del Nobel mexicano, que se conmemora hoy 31 de marzo, y del primer aniversario del Memorial Octavio Paz- Marie José Tramini y de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz que David Huerta dirigió hasta su muerte, el Colegio de San Ildefonso de la UNAM recordará a través de lecturas, presentaciones editoriales, acciones poéticas y actividades digitales, la vida y el legado de David Huerta, quien es considerado una de las voces centrales de la poesía en lengua española.

Con esta despedida a David Huerta --fallecido el 3 de octubre de 2022-- que es también la celebración de su obra multifacética, de su importante labor como maestro y de su vida, la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz que él tanto impulsó, marca la entrada oficial de la poeta María Baranda, como su nueva directora y quien continuará con la labor realizada por David Huerta.

El poeta David Huerta. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“El programa está construido por un lado con la idea de traer la voz del poeta al presente, al día de hoy, una voz compleja y diversa y muy querida; y lo hacemos a través de la lectura de otros poetas”, señala en entrevista Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, quien en entrevista asegura que “Octavio Paz una de las coas que hizo como crítico, como editor, como pensador fue hacernos leer a otros, leímos a muchos otros poetas y muchos otros escritores y pensadores porque Octavio Paz nos puso en la mesa, así que tampoco es una rareza que en el homenaje a Octavio a un año de la creación de su creación, lo hagamos también leyendo a David Huerta”.

Vázquez Martín dice la propuesta de este homenaje es David como poeta leído por otros poetas, como Eduardo Langagne, Enzia Verduchi, Alicia García Bergua, José Ángel Leyva, Eduardo Hurtado y Maricarmen Férez, directora de la Casa del Poeta, entre otros, institución cuyo consejo presidía David Huerta y por lo que ahora uno de sus salones llevará el nombre de David Huerta.

Entre las actividades destaca la mesa “La Historia y los estilos”, a realizarse a las 13:30 horas del sábado 1 de abril, con la participación de Hermann Bellinghausen, Christopher Domínguez y Martha Lilia Tenorio, moderada por Lucina Jiménez, directora del INBAL.

“Esta mesa da cuenta de algo muy importante en la vida de David, que era su diálogo con una enorme diversidad de actores de la vida cultural y literaria. No era un hombre de una capilla, o un hombre sólo de una revista o de un solo grupo, David era amigo de muchos poetas tanto de la Ciudad de México como de Chiapas, de Monterrey, de Guadalajara y sus amigos podían tener posiciones encontradas. Usando la geografía tradicional, en la izquierda, en posiciones más críticas a la izquierda, etcétera, entonces esta mesa reúne quizás puntos de vistas que podrían ser diferentes pero que confluyen alrededor del pensamiento de David”, apunta Vázquez Martín.

Y la inscribe en una faceta que David Huerta desarrolló como crítico literario y ensayista en sus colaboraciones en EL UNIVERSAL, “su columna fue muy leída y su pensamiento fue transmitido a sus lectores de manera muy oportuna. Esta es la reflexión sobre el pensador, y David Huerta planteaba con claridad sus ideas y desarrolló su ejercicio crítico”.

David Huerta. Foto: Juan Boites, El Universal, Archivo

Entre otras de las actividades que se llevarán a cabo desde esta tarde con una mesa “Corriente alterna” con jóvenes poetas, destacan las mesas y lecturas a realizarse el sábado 1 de abril, como la presentación, a las 11:30 horas, del número 2 de la revista “Barandal. Nueva época”, ideada por David Huerta y dedicada al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien encabezará esta mesa en la que también participan Lucía Rueda, Jorge Gutiérrez Reyna y el etnólogo Sergio Raúl Arroyo.

“El último texto que publicó David Huerta es sobre el Templo Mayor en ‘Barandal’ que es un número dedicado a Eduardo Matos Moctezuma, él decía que quería hacer el número dedicado a nuestros vecinos de El Templo Mayor, yo le decía que no eran nuestros vecinos, que el Templo Mayor está bajo nuestros pies en San Ildefonso. Esta reflexión que nos habla también de la apertura de David a muchos temas y muchos intereses, tenía curiosidad por las ciencias naturales, por la arqueología, por historia, por la política, por el pensamiento, por la lingüística y desde luego por la poesía. Él quiso hacerle un homenaje a Eduardo Matos Moctezuma”.

A lo largo de los dos días, habrá actividades más lúdicas, habrá un taller Libro Objeto, dedicado a David Huerta, en el Salón Huerta, además de una serie de videos que se difundirán a través de las redes sociales del Colegio de San Ildefonso, donde poetas como Elsa Cross, Subhro Bandopadhyay, Adriana Díaz Enciso, Hernán Bravo Varela, Elisa Díaz Castelo, Jordi Doce y Sara Poot Herrera, leerán poemas de David Huerta.

También habrá un recorrido por las calles aledañas al Colegio, la idea de esta actividad denominada Petra la Biorriobocina, que será un triciclo conducido por un grupo de poetas, animará a los vecinos y visitantes a acercarse a la poesía de David Huerta; repartirán versos, recitarán poemas de Huerta y darán una serenata diurna.

Pero también habrá un hecho escénico, cuenta Eduardo Vázquez Martín, quien dice que cuando era joven, David Huerta puso una obra de teatro que se llamó “Babel”, con la participación de Alejandro Luna, Gabriel Macotela, Betsy Pecanins; y Ángel Ancona, que en aquel montaje era el iluminador que tenía texto dramático de David Huerta, hoy revivirá esa obra tan singular.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

“Era una especie de happening, muy con la idea de acción muy sesentera, contracultural. Todos eran muy jóvenes y ahora Ángel Ancona ha hecho esta pieza, que no es una reposición de la obra, pero sí un juego escénico en torno a la obra ‘Babel’; recordaremos canciones, porque David compuso canciones para Betsy, podremos escuchar a una de las alumnas de Betsy cantando a Betsy y las canciones de David Huerta”, cuenta Vázquez Martín.

Además de celebrar que también en el programa se incluye una mesa con los alumnos de Huerta, entre los que están Mar Gámiz, Lázaro Tello, José Serrato, Emiliano Delgadillo, Andrés Iñigo y Karla Avonce, moderada por Jorge Gutiérrez Reyna; Vázquez Martín señala que cuando le plantearon algunas ideas a Verónica Murguía, viuda de David Huerta, ella muy generosa les dio vía libre.

“Nos dijo ‘hagan lo que ustedes quieran, yo no voy a decir esto sí, esto no, ustedes son sus amigos y son sus compañeros y me gusta el programa’, y a partir de eso se fue construyendo este programa. Una de las cosas que atesoramos en el Memorial de Octavio Paz son los libros de Octavio Paz dedicados a David, que él nos donó. Él decidió que los libros que tenía dedicados por Paz a él estuvieran aquí, Paz fue amigo de su padre, Efraín, y a David lo quiso mucho, fue una amistad profunda entre dos poetas de dos generaciones. Esa es la urdimbre, de esa manera hemos tejido este homenaje”, concluye Eduardo Vázquez Martín.