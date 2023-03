“NO cometí delito alguno, Cero relaciones sin consenso. Yo no huí de la justicia, sino de la injusticia. ¡exijo justicia!”, afirmó este jueves el exdiplomático, Andrés Roemer quien sigue prófugo de la justicia, en un texto apretado y con faltas de ortografía, que publicó en su cuenta de Twitter titulado FOR THE RECORD (Para el registro), en el que señala: “Soy Ficha: De un gobierno perverso. Un movimiento vulnerado.”

El comunicador que desde 2021 enfrenta la denuncia de más de 60 mujeres de abuso sexual en 2021 y hay cuatro órdenes de aprehensión contra él, asegura en el texto: “Soy UTILIZADO: Me fabricaron crímenes. Como cortina de humo. Como peon. (SIC) Como moneda de fama. Como trofeo político”.

Y apunta que es ficha también de “presuntas víctimas y verdaderas oportunistas”, de “Periodistas malditos pagados”; pero también, agrega, de “rivales enfermos de envidia”. El comunicador y diplomático afirma que en su caso hay “Ausencia de un debido proceso. De violación a la presunción de inocencia” y de un movimiento “secuestrado por intereses perversos”.

Andrés Roemer se encuentra exiliado de nuestro país, luego de ser denunciado por más de 100 denuncias anónimas y 66 públicas. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Andrés Roemer, quien en medio del movimiento del #Metoo fue denunciado a través de un video en YouTube por la bailarina Itzel Schnaas, de acoso sexual y a partir de dicha denuncia se le vinieron las denuncias de otras mujeres que señalaron el mismo “modus operandi” por parte del comunicador, asegura en el texto que su delito fue no ser aliado.

“Mi DELITO: No ser aliado. Ser arrojado. Ser blanco. Ser hombre. Ser exitoso. Ser judío. Ser privilegiado. Ser naïf. Ser confiado”, señala Roemer, quien agrega que su dolor son: “las verdaderas víctimas. Mis hijos. Mi esposa. Mi madre. Mi hermana. Mi familia política. Mis amigos. La mentira. La injusticia.”

En el texto con faltas de ortografía, el que fuera impulsor del proyecto “La ciudad de las ideas”, agrega: “LA VERDAD: Yo Cero santo. Culpable por acusación. La necesidad de un estado de derecho. Urge diálogo y verdad. Un piso parejo. Cero impunidad.”

El ex diplomático que el pasado 13 de marzo, recibió la sentencia del juzgado 51 Civil de la Ciudad de México que declaró improcedente la demanda que él interpuso por daño moral contra la periodista Montserrat Ortiz , quien lo de denunció, junto a más de 60 mujeres de abuso sexual en 2021, asegura en el mismo texto publicado ayer en Twitter que ha sido utilizado como “carne de cañón” e “instrumento de injusticia”.

El también abogado inició, en agosto del 2022, una demanda civil en contra de una de sus denunciantes por daño moral, a su vida privada y a la propia imagen.

Tras publicar su texto, Andrés Roemer ha estado muy activo retuiteando los mensajes en apoyo, incluso ha respondido a algunos de esos mensajes que respaldan su inocencia. En uno de ellos afirma: “muchas gracias. Lo valoro. Pero mas que confianza ojalá vieran evidencias. De violaciones al debido proceso (he ganado amparos y siguen cometiendo atropellos). Las evidencias que no estuve en el lugar de los hechos en dos acusaciones. Las contradicciones en las entrevistas, etc.”

