El golpe de Lady Gaga, el sismo en la madrugada y el aterrizaje de “Pochi” en lo mejor de los memes de la semana

Esta semana fue de sustos y sorpresas, cada una cada vez un poco más irreal que la anterior. Aunque todos fueron diferentes entre sí, el gremio memero, como ya es costumbre, no demoró ni un segundo en registrarlos.

Lady Gaga fue la primera tomada por sorpresa, al ser víctima de una nueva tendencia en los conciertos y que se ha vuelto la delicia de ciertos melómanos mexicanos en TikTok e Instagram: aventar peluches del Dr. Simi al escenario; luego le tocó espantarse a todos los chilangos que fueron despertados por la alerta sísmica a altas horas de la noche. Por último, no un susto, pero sí una sorpresa, fue el traslado de “Pochichoco”, mascota del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, en un helicóptero de la Secretaría de Marina.

Lanzamiento de… ¿Simi?

La mismísima Lady Gaga se hizo viral en días recientes, pero no por las razones por las que una cantante de su talla es habitualmente mencionada en redes sociales. El 6 de agosto, durante un concierto en Toronto, Canadá, para presentar su disco más reciente, Chromatica, un peluche del Dr. Simi voló por el aire, en un arco casi perfecto, y alcanzó a golpear de costado el rostro de la cantante. Quien lo arrojó fue un fanático que en Twitter se llama @_Richiiex. No sé sabe exactamente por qué surgió esta nueva tendencia que ya se ha visto en conciertos de The Strokes, Coldplay, The Killers y My Chemical Romance, entre otras agrupaciones.



Una de las preguntas que surgió en redes fue si, después de esta sorpresa, Lady Gaga aún querrá presentarse en México.



Un bolillo para el susto

El 12 de agosto, a las tres de la mañana con diecisiete minutos, los altavoces de la alerta sísmica se activaron en la Ciudad de México. Según el Servicio Sismológico Nacional el sismo fue de 5.1 grados y su epicentro se ubicó entre Guerrero y Michoacán. Si en un principio no se reportaron afectaciones, unas horas después se supo que de la cúpula de la Catedral Metropolitana se desprendió un fragmento de material de alrededor de 15 centímetros.

En esta ciudad, donde se han registrado dos sismos violentos el mismo día en los últimos 40 años, es inevitable entrar pánico cada que suceden los movimientos tectónicos. Pero también es inevitable, cuando la situación no pasa del mero susto, no tomarlo con un poco de humor.



Polémico traslado

Sucedió el 11 de agosto en Macuspana, Tabasco. “Pochichoco”, también conocida como “Pochi”, la mascota del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, llegó de forma espectacular al primer encuentro de los playoffs en el que su equipo se enfrentó contra los Tigres de Quintana Roo. A través de un helicóptero militar Panther, perteneciente a la Secretaría de Marina, la mascota fue trasladada.

“Pochi” bajó al estadio, durante la ceremonia inaugural en la que se encontraban los funcionarios de primer orden, político y militar, a nivel local: el gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, y el alcalde de Macuspana, Julio Gutiérrez Bocanegra, entre otros.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México desaprobó con firmeza el uso de un helicóptero de la Marina para una labor de este tipo. Desde su cuenta de Twitter oficial (@MadresBuscan), el grupo señaló que si el Ejecutivo les facilitara vehículos como el helicóptero Panther, sus labores de búsqueda serían más ágiles.

El traslado de “Pochi” desató una ola de memes entre el humor ácido y la crítica.



