El futuro de los museos está en sus archivos

En medio de la pandemia por el Covid-19, el Museo de Bellas Artes de Houston (MFAH) anunció un cambio en la plataforma de su Centro Internacional de las Artes de las Américas (Icaa), que es una iniciativa única en Estados Unidos de acceso en línea a documentos esenciales que forman parte de archivos sobre el arte latinoamericano y el arte latino, de artistas, críticos, grupos y escritores, y que es de consulta abierta al público de todo el mundo.

El giro que ahora ofrece la plataforma en línea del Icaa (icaa.mfah.org) es la posibilidad de que los propios archivos se sumen a la colección que desde 2012 había puesto en Internet el Icaa. Se trata de la generación de asociaciones institucionales que facilitan el acceso a una amplia variedad de materiales por primera vez, al tiempo que simplifica al usuario los trámites para ingresar y revisar documentos claves sobre la obra de un artista, el manifiesto de un grupo, ensayos y demás textos originales en la producción artística en América Latina y en el arte latino en Estados Unidos, desde 1900 a la fecha. Esta nueva etapa del proyecto persigue además enriquecer los contenidos de arte contemporáneo, pues en la primera etapa el énfasis estaba entre 1920 y 1970.

Los museos tienen que regenerarse, no quedarse en narrativas de exposiciones “manoseadas”, y ese cambio es posible desde sus propios archivos, dice en entrevista telefónica desde Houston, la investigadora y curadora Mari Carmen Ramírez, quien es directora del Centro.

“El archivo es la manera como las instituciones pueden regenerar su programa; el documento tiene la capacidad de alterar visiones establecidas de ciertas narrativas en la historia del arte”.

Icaa es único en los Museos en los Estados Unidos. El proyecto comenzó en 2001, cuando se fundó el departamento de arte latinoamericano y este Centro en el Museo de Bellas Artes de Houston.

El trabajo del Centro ha sido el de recuperación de fuentes primarias para el estudio del arte latinoameriano y del arte latino en Estados Unidos. En una primera etapa se trabajó con 16 equipos de investigadores en igual número de ciudades en América Latina y el Caribe, y en 2012 el público pudo acceder a los archivos. Han sido más de 40 mil usuarios en el mundo, aunque en visitantes únicos la cifra supera los dos millones.

Cuando se lanzó eran alrededor de mil fuentes. Hoy el acceso es posible a más de 8 mil 200 documentos entre cartas, manifiestos (como el Manifiesto del Movimiento Estridentista), artículos de periódicos y revistas, reseñas de exposiciones y otros artículos clave teóricos, críticos e históricos del arte, y es totalmente bilingüe.



Manuel Maples Arce et al., “Manifiestoestridentista.” Puebla: Ediciones de Horizonte,1923. Francisco Reyes Palma archive, MexicoCity.© Mireya Maples Vermeersch

Hace dos años inició el proceso de armar una nueva plataforma; ya no existen los equipos por ciudades por razones de presupuesto. Ahora, esta plataforma –dice en entrevista Mari Carmen-- permite que los usuarios puedan montar el material en la plataforma directamente para que el equipo de Houston lo procese.

“La plataforma nos da una flexibilidad muy grande para trabajar directamente con artistas, herederos de artistas, fundaciones públicas y privadas, museos; donde quiera que haya un depósito de documentos podemos establecer acuerdos y trabajar ese material de manera que el archivo se pueda seguir enriqueciendo, que es una de las misiones de este tipo de proyecto”.

Mari Carmen Ramírez aclara que no es un modelo Wikipedia; que el Icaa selecciona o cura qué archivos se pueden ingresar para formar parte de la plataforma.

“Las personas pueden comunicarse con nosotros, informarnos sobre qué tipo de documentos tienen disponibles, nosotros hacemos una evaluación, y con base en ello establecemos un acuerdo. Los documentos tienen que estar aprobados por nosotros y ser de interés para el proyecto. A través de los años ha sido muy difícil mantener unos criterios muy altos de calidad, asegurar que todo lo que entra y se publica tiene unos criterios muy altos de selección, es un rigor que queremos mantener

La nueva plataforma falicita el ingreso a los archivos, se pueden ver los documentos con el Universal viewer, ampliarlo; si alguien requiere descargar o imprimir un documento entonces, por razones legales, deberá registrarse.

“La nueva plataforma es más interactiva, intuitiva, facilitará más el acceso del público a este proyecto. Nosotros nos suscribimos a una visión democrática de los archivos, nuestro interés es que este material llegue a toda la gente en cualquier parte del mundo; esa es una de las grandes virtudes que tienen los medios digitales, fue la utopía inicial de los medios digitales que se ha ido perdiendo,

Ramírez precisa que este proyecto no es un archivo en sí, que incluso ellos en el Museo no están relacionados con el papel, sino que el proyecto es de acceso a los documentos y a los archivos

“Los documentos permanecen con sus dueños, en los archivos en que están, con los artistas, con las fundaciones, en sus fuentes originales. No estamos sacando documentos de ningún país. No estamos coleccionando; no tenemos capacidad de comprar, adquirir y amasar archivos. Lo importante es tener acceso al contenido del documento, no llevarlo a un punto de fetiche”.

En esta nueva etapa del archivo se busca contar con mayores archivos de arte contemporáneo, de los años 70 al presente, así como archivos de mujeres artistas; ya existe por ejemplo un acuerdo con los archivos del Smithsonian para difundir documentos que ellos tienen en sus archivos de mujeres latinas, chicanas, puertorriqueñas, etc. Otra área que se quiere fortalecer es la del arte latino en EU.



Sybil Venegas, “Conditions for ProducingChicana Art,”ChismeArte(Los Angeles) 1, no. 4(1977). Reproduced with permission of theprivate archives of Sybil Venegas, Los Angeles.Courtesy of the private archives of Victor M.Valle, professor of ethnic studies CaliforniaPolytechnic State University, San Luis Obispo

“Estamos en un momento en donde Todo lo que es latino, latinx es algo que está en ascenso.. Ya tenemos una base y queremos incluir documentos históricos, esenciales para el estudio del arte latinx” (sic).

Sobre la situación de estos archivos, Mari Carmen Ramírez dice: “En América Latina existen archivos muchos públicos, digitales, hay cantidad de repositorios dedicados pero el problema con América Latina es que muchas veces esos archivos no están accesibles, y mucho menos digitalmente. En el caso del arte latino en EU, con muy raras excepciones, no existe la infraestructura de archivo, no existe institucionalmente, ni como campo reconocido de conocimiento…. esos archivos están en cajas debajo de una cama, en casas de los artistas de un familiar”.

Entre los archivos de Icaa se encuentran documentos de las obras de artistas como Gego, Carlos Mérida, muralistas mexicanos por fuera de la Ciudad de México…

“En el proyecto ha prevalecido la idea de que como a través del documento que se identifica puedes cambiar canones establecidos en la historia del arte; los cambian radicalmente o aportan nuevos temas y perspectivas; aparecen temas que eran invisibles. Esa es la importancia del documento, la capacidad de cambiar, transformar historias que están establecidas o abrir nuevos caminos, artistas, obras, etc. El proyecto intenta captar el pensamiento intelectual del arte latinoamericano, la dimensión intelectual. Uno de los estereotipos con los que trabajamos todos los que estamos en este campo es que a los artistas latinoamericanos no se les reconoce su pionerismo teórico; se les ve como grandes ejecutantes de arte, pero no se les reconoce que en muchos casos fueron los primeros en plantear problemas que nadie se había planteado y que reforzaron con pensamiento teórico. Este archivo digital –creado por una idea de mi pareja, Héctor Olea y yo –él es especialista en las vanguardias del arte latinoamericano--. Y teníamos muy claro que ese reconocimiento y legitimación de los grandes artistas teóricos latinoamericanos no se había dado en el mundo, y aún no se ha dado…".

El archivo concentra información de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana.

Los documentos a que se puede acceder incluyen por ejemplo los archivos de arte constructivo en Brasil de Adolpho Leirner; los documentos de la obra de la artista Gego; manuscritos, cuadernos y diarios de artistas como Carlos Mérida, León Ferrari, Carlos Cruz-Diez, Beatriz González y Tucumán Arde; correspondencia y artículos fundacionalies del los artistas del movimiento Chicano; entre otros.

nrv