El espectáculo "Gershwin, la vida en azul" es el particular homenaje al compositor estadounidense que presenta GNP Seguros y dirige Alondra de la Parra, con la participación especial del pianista francés Thomas Enhco, la cantante Neïma Naouri, el ex primer bailarín del New York City Ballet, Robbie Fairchild, la bailarina mexicana Amelie Flores, junto a más de 80 artistas en escena.

Para Enhco, la irrupción del jazz en la era de George Gershwin (1898-1937), durante las décadas de 1920 y 1930, era lo más moderno: "Era algo innovador. La gente iba a los locales de jazz para bailar. Hay muchos videos de orquestas como las de Louis Armstrong, Duke Ellington, Paul Whiteman o Count Basie, donde las personas iban a disfrutar, bailar y pasar un buen rato. Era como ir a una discoteca en el presente; era lo nuevo, lo fresco, lo divertido. Luego los músicos comenzaron a improvisar mucho, lo que hizo que nunca se tocara la misma pieza dos veces de la misma forma. Eso sigue siendo el núcleo del jazz hoy en día: la improvisación y el ritmo, la espontaneidad y la danza".

Para él, como músico de jazz, es prioritario que este espíritu, el de la época dorada, prevalezca: "El jazz se trataba de tener una conversación espontánea a través de la música y creo que eso sigue vigente. Gershwin escribió tantas canciones icónicas y eternas que definieron lo que es la música popular estadounidense. Incluso hoy, mucha gente no sabe que son de Gershwin, pero las reconocen. Todos ubican "Summertime" o escuchan las primeras notas de "Rhapsody in Blue" y dicen: ah, esto es Nueva York, esto es América. Es como una postal del sueño americano. Gershwin era hijo de inmigrantes judíos del este de Europa, el arquetipo del sueño americano: un inmigrante que llegó a Nueva York con una formación clásica europea, pero con ambos pies puestos firmemente en la cultura popular estadounidense. 100 años después, su música sigue siendo muy influyente en Estados Unidos y en el resto del mundo".

Su colega, Neïma Naouri, complementa: "Aún hay grabaciones actuales de sus canciones reinterpretadas. Muchos de sus espectáculos siguen presentándose, ya sea en Broadway o en el West End de Londres. Siempre se ha mantenido vigente, creo que eso es lo que hace la buena música: permanece relevante, sin importar cuándo fue compuesta".

Enhco cuenta que ha visto, con sorpresa, cómo en las películas taquilleras del Hollywood actual se citan canciones de Gershwin, que los jóvenes terminan buscando en Google o YouTube: "Queremos ser fieles a lo que él escribió, a la alegría que hay en su música. Queremos que este espectáculo sea una gran fiesta. De hecho, hay una escena de fiesta en el show. Todos abordamos este proyecto con amor y pasión, porque incluso antes de participar, ya amábamos su música. Es parte de lo que nos formó como artistas. Aunque tocamos con nuestro lenguaje musical contemporáneo, seguimos conectados al estilo de los años 20", abunda Naouri.

Y en las piezas de Gershwin, la alegría es un elemento fundamental, continúa Enhco: "Es algo omnipresente en su música. Él amaba las fiestas; solía tocar el piano en ellas. Estéticamente, hemos tratado de ser fieles a su estilo, pero también queremos mantener su modernidad porque Gershwin era un verdadero modernista. Cuando se estrenó ‘Rhapsody in Blue’ en Nueva York fue una revolución".

Destaca que en la dirección de Alondra de la Parra se nota una fuerte conexión con el ritmo: "Viene de México, de una cultura llena de ritmo, y ha vivido en Nueva York gran parte de su vida. Su manera de sentir la música tiene un enfoque muy especial en el ritmo y la danza, algo que inspira mucho".

Tanto Enhco como Naouri señalan que este espectáculo, que se sirve no sólo de la música, sino de la danza y el arte multimedia, es un verdadero desafío: "Es como una película en vivo, sin intermedio, con transiciones rápidas entre atmósferas. Cada parte debe ser perfecta, pero también hay que mantener una visión global del show. Por eso ha requerido de muchos ensayos".

En la Ciudad de México, el espectáculo "Gershwin, la vida en azul" se estrena el 7 de diciembre, a las 18:00 y 21:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris.



En Puebla, se presenta en el Auditorio GNP Seguros el 8 de diciembre, a las 19:00.



En Guadalajara, la sede es la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, el 10 y 11 de diciembre, a las 20:30.



En Mérida, es el 12 de diciembre, a las 19:00, en el Foro GNP Seguros.



Por último, en Monterrey, se presenta en el Showcenter Complex, el 14 de diciembre, a las 18:00 y 21:00 horas.

