En el Museo Universitario del Chopo se exhibe “El cuerpo es más grande que la historia”, una muestra de la obra del artista mexicano Noé Martínez (Michoacán, México, 1986), que surge de una investigación que él mismo realiza sobre la esclavitud en México, un tema poco abordado en la Academia, dice.

“Si empezamos a indagar en los archivos, creo que como nación es posible que podamos ser tan herederos de un pasado esclavista como cualquier nación africana”, afirma.

La muestra presenta una serie de dibujos de Martínez con los que intenta mostrar el pasado desde las experiencias presentes, como una forma de reconocimiento histórico. Además, detrás de cada uno de los dibujos hay poemas en náhuatl, así como una serie de video performances que conciben al cuerpo como un archivo “y una vía para sanar las heridas coloniales”.

Aspectos de la exposición “El cuerpo es más grande que la historia”. Fotos: Museo Museo Universitario del Chopo.

Martínez explica que comenzó esta obra e investigación -que describe como un proceso muy personal- luego de que desde hace cinco años tuviera sueños recurrentes sobre él en un barco de esclavos. Esto lo llevó a confirmar a través de relatos, revisión de archivos y trabajo de campo que su familia tiene orígenes en la esclavitud.

“Me di cuenta que muchos familiares míos fueron esclavos. La investigación historiográfica (sobre la esclavitud en México) está en un estado muy prematuro o quizás hasta olvidado. Para mí investigación tomé el cuerpo como referencia fue una herramienta muy importante para (este proceso), por eso en algún momento, el cuerpo se volvió mucho más grande que la historia”, dice Martínez sobre la motivación que hay detrás del título de su muestra.

Noé Martínez explica que el cuerpo es un elemento importante porque “es el envase con el nos comunicamos con el mundo, pero donde también está toda la memoria transgeneracional (...). Creo que es nuestra primera biblioteca y fuente de conocimiento”.

Aunque Martínez señala que al estudiar la historia se da más peso al archivo/documento que al cuerpo, sus dibujos están complementados con archivos como fotografías, piezas de tela, de piel animal.

“Voy complementando con estos objetos que funcionan como metáforas para contar esta historia. Por ejemplo, los pedazos de piel los uso para hacer referencia al intercambio que se hacía de animales por esclavos. Las fotografías son del primer puerto de esclavos, que estaba en Veracruz”, detalla el artista.

Noé Martínez ha expuesto de forma individual y colectiva en la Sala de Arte Público Siqueiros (Ciudad de México, 2019), Orange County Museum of Art, OCMA (Los Ángeles, 2021, Extenso Clermont Ferrand (Francia, 2018), The 14th Gwangju Biennale (Corea, 2023); Rose Art Museum (Boston, 2022), Museum of Contemporary Art Chicago (Chicago, 2019), por mencionar algunos espacios. Sus obras forman parte de las colecciones: Rose Museum of Art de Boston Estados Unidos; Museum of Contemporary Art Chicago, Chicago, Estados Unidos; KADIST Foundation, San Francisco, Estados Unidos; y Museo Amparo, Puebla, México.

