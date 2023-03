Eduardo Cerdán no humaniza a los perros, pero sí animaliza a los humanos

El cautiverio, la animalización de los seres humanos y atmosferas realistas que ponen a los protagonistas al borde del aullido son el lazo que une a los diez cuentos que el escritor Eduardo Cerdán ha reunido en el libro “Había un perro bajo la cama” (Nitro/Press), que aparece casi al mismo tiempo que una antología que él mismo ha compilado, titulado “8 (CulturaUNAM) que congrega a 55 voces que giran alrededor de la lectura como acto contestatario.

A propósito de los dos libros, Eduardo Cerdán, habla de literatura, creación y cultura escrita. Como autor y antologador.

“Mis personajes están al borde del aullido todo el tiempo, por eso quise aludirlo y permanecen así, y sobre todo están al borde, no llegan al aullido, incluso cuando se descolocan mentalmente o cuando tienen que sobreponerse para continuar; quería situarme en ese momento en que paran, pero tienen que continuar y seguir adelante, porque no han llegado al final o al desenlace”, asegura el narrador.

Aunque realistas, un par de cuentos raya lo fantástico, sin que se quedé allí; son historias donde hay personajes animalizados sin miradas censoras, más bien con una fuerza irónica, sarcástica, fársica. “Quería meterle una veta de humor, no contar chistes, sino verlo como una farsa, un teatro guiñolesco extraño. Quería que fueran cuentos realistas, no lo logré en todos, hay un par que sí se fueron hacia lo extraño, pero sí me había impuesto buscar una cosa inquietante, aunque no cayera del todo en ese otro estadio siniestro fantástico”.

Quería mostrar personajes más allá del bien y del mal, pero en la que sus protagonistas pudieran sacar la parte más oscura, pero también la más luminosa, esa parte de ayudar al que lo necesita y también una forma de absoluta crueldad, en una atmósfera que se acentúo con la pandemia, con el encierro, con el miedo al otro y el terror a la invasión.



Foto: Eduardo Cerdán

“En realidad yo tenía una obsesión con el asunto de la invasión y del miedo al otro. Y en la pandemia ese fue el momento de todo eso, sentirnos invadidos cada vez que llegábamos de fuera y teníamos que sanitizar, pero también me interesaba explorar el cautiverio que nos llevó a ese gran miedo a lo otro, y que se cuela en nuestras nuevas dinámicas, el cubrebocas. Además, lo que le dio uniformidad a las atmosferas es la idea del cautiverio y sobre todo con lo doméstico, y los perros son parte de lo doméstico, esos también me interesaba, convivimos con nuestra casa y con quienes se quedaron encerrados, la dinámica humana, pero también de los animales, las rutinas se transformaron para siempre”, señala.

El también autor de “Pasos en la casa vacía” y “Los niños volvieron de noche”, asegura que quería hablar de los perros sin humanizarlos, y aunque sabía que es difícil porque siempre se tiende a compararlos con los humanos, se empeñó en no humanizarlos, sino en dejarlos en ese estadio de cosa primitiva, de lo primitivo, pero manifestando que existe una barrera muy importante entre ellos y los humanos, por el asunto de la especie, por la falta de lenguaje, pero estableciendo el contacto desde el cuerpo y los gestos.

“Quería que no hubiera una humanización de los perros, pero sí una animalización de los humanos, eso también quería hacer aquí, los libros anteriores eran una veta más siniestra, más de terror y en este proyecto que fue planeado como conjunto, en realidad no iba a hablar de perros, iba a hablar de personajes que tenían una vida interior sacudida, quería ironizar, burlarme, utilizar el escarnio de los otros personajes que conviven con ellos, pero también desde la voz del narrador, o de ellos mismos burlándose de ellos mismos”, afirma Cerdán.

Experiencias lectoras

"La lectura al centro. 55 autobiografías lectoras” es una antología que tomó mucho tiempo de lograr, asegura Eduardo Cerdan, compilador de este libro cuyas primeras historias nacieron u primer momento en internet, en la revista "Cuadrivio", una publicación digital, independiente y autogestiva, que editaba Ramsés Lagos Velasco y en la que se publicaban historias de experiencia lectura en una columna llamada "Caminos de la lectura", que tenía a cargo Cerdán.

En este libro se reúnen las voces de escritores, editores, gestores culturales y académicos como Rosa Beltrán, Agustín Cadena, Ana Clavel, Carmina Estrada, Cecilia Eudave, Ana García Bergua, Anamari Gomís, Claudia Hernández de Valle-Arizpe, Esther Hernández Palacios, Mónica Lavín, Luis Felipe Lomelí, Mauricio Montiel Figueiras, Angelina Muñiz-Huberman, Marina Perezagua, Benito Taibo, Daniela Tarazona y Socorro Venegas, entre otras.



"Lo que hay aquí son historias, no sólo son un compendio de títulos recomendados u obras con las cuales uno puede empezar a leer, sino que se está contando una historia de vida, en momentos muy determinantes como la infancia y la adolescencia y también con un asunto como de pasar revista a la generación entera, qué pasaba, cómo se relacionaban en los años 50 y 60 con la narrativa gráfica, cómo los niños con hepatitis empiezan a leer justamente por el cautiverio y el ocio", afirma Cerdán.

El profesor universitario y editor, asegura que lo que se extrae en general tras leer estas 55 historias relacionadas con la cultura escrita es que el ocio, que es algo de lo que carecemos mucho en esta época, es muy importante para dar rienda suelta al camino de un lector".

También que la lectura gozosa es liberadora, es la que fomenta la capacidad de decisión y de poder elegir. "La lectura nos da incluso la capacidad de disernir, especialmente en este momento del siglo XXI, donde estamos sometidos a mucha lectura impuesta, desde la escuela, pero también lo que encontramos en redes que no es siempre lo que elegimos, entonces vemos aquí la lectura como espacio de verdadera libertad, donde podemos ya no estar sometidos a lo que nos avasalla en los medios y las redes sociales, la ciudad misma. Es el ritual intimo que tenemos que atesorar en épocas como está", apunta Eduardo Cerdán.

