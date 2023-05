En estos últimos días, el volcán Popocatépetl ha estado inquieto. “Don Goyo”, como es popularmente conocido, ha estado en actividad, teniendo explosiones y liberando ceniza. Esta situación propició que Protección Civil de Puebla haya activado la alerta amarilla, en fase 2.

Los hechos recientes recuerda a cuando el Popocatépetl volvió a la vida el 21 de diciembre de 1994, fecha en la que el volcán se reactivó.

Entonces, no hubo una erupción. Sin embargo, se realizaron protocolos de prevención, se evacuaron a 70 alpinistas nacionales y extranjeros, así como a reporteros y comunidades que vivían en las faldas de “Don Goyo”.

Así fue como EL UNIVERSAL lo reportó en 1994:

“Prealerta” en amplia zona

22 de diciembre de 1994

El volcán Popocatépetl tuvo ayer seis explosiones que provocaron desprendimiento de cenizas. (...) Las autoridades declararon el estado de “Prealerta” en toda la zona para prevenir contingencias.

Desde la 1:21 de ayer se reportó la primera de seis “explosiones freáticas leves”, así como movimientos sísmicos sólo perceptibles a los instrumentos, según informó la Secretaría de Gobernación. La expulsión de gases de bióxido de azufre y vapor de agua, así como varias toneladas de ceniza, lo que causó un incremento sustancial en la contaminación en el suroriente de la Ciudad de México.

El fenómeno causó alarma entre los habitantes de las zonas cercanas al volcán, pero no se reportaron lesionados ni accidentes. Autoridades y científicos se dedicaron, desde las primeras horas de registrarse el fenómeno, al análisis de sus causas y pidieron a la población no alarmarse, ya que no hay evidencia firme para afirmar que vaya a producirse una erupción de grandes proporciones en lo inmediato.

Los alpinistas nacionales y extranjeros y reporteros fueron desalojados del lugar. Los caminos de acceso fueron cerrados desde el mediodía de ayer.

Lee también ¿Por qué se le dice "Puerta al inframundo" a la pieza olmeca que se repatrió?

Por las condiciones de mínima visibilidad y presencia de material sólido en el aire recomendaron que los aviones fueran desviados en sus rutas para evitar que las turbinas se pudieran afectar.

Habitantes de la región reportaron haber escuchado sonidos semejantes a una explosión en la parte sur del cono del cráter.

Precauciones en 14 municipios del Estado de México

- Retén en la carretera Amecameca-Tlamacas, para impedir el paso de curiosos

- Maquinaria pesada y personal, listos para una emergencia

Por Juan Lázaro, Claudia Hidalgo y Julio Aranda

AMECAMECA, Méx., 21 de diciembre.- En estado de alerta permanecen los 14 municipios del estado de México más cercanos al volcán Popocatépetl, luego de que se registraron seis explosiones en el interior del cráter, informó la Dirección General de Protección Civil.

Asimismo, con el fin de impedir la entrada de curiosos en la zona crítica alrededor del volcán, se instaló un retén en la carretera Amecameca-Tlamacas; además, para evitar cualquier riesgo, Protección Civil desalojó a 70 alpinistas, quienes se encontraban en el área del volcán cuando ocurrieron las explosiones.

Incluso a partir de las 16:25 horas se inició la evacuación del albergue para alpinistas en Tlamacas.

Por su parte, el gobierno del Estado de México después de declarar en estado de alerta a los 14 ayuntamientos vecinos al Popocatépetl, intensificó los programas de difusión para saber qué hacer antes, durante y después de una erupción, además solicitó a empresas y dependencias que tengan a disposición maquinaria pesada y personal que pueda actuar en el momento necesario.

En ese entonces, se registró la expulsión de gases y cenizas. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL

Desalojaron los poblados de las faldas del volcán

- Salen los moradores sólo con cobijas, ropas y objetos personales

- Se despejan las zonas de mayor riesgo

- Lluvia de polvo blanquecino

Por Janet Rodríguez, Mónica Pimentel y Carlos Ojeda

PUEBLA, Pue., 21 de diciembre.- Cerca de 75,000 habitantes de 16 comunidades ubicadas en las faldas del Popocatépetl fueron evacuadas anoche ante el riesgo de un posible aumento en la actividad del volcán.

Mario Marín Torres, subsecretario “B” de Gobernación, informó anoche en rueda de prensa que se comenzó a trasladar con vehículos oficiales a los vecinos de las comunidades de San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalizintla, Tochimilco, Tianguismanalco, entre otros.

Hasta las 20 horas, los vecinos de las comunidades antes mencionadas desconocían que iban a ser trasladados a los albergues. Sin embargo, el subsecretario “B” de Gobernación giró instrucciones a los alcaldes para iniciaran el operativo a las 22:00 horas, que duró más de seis horas.

Por ello, los afectados empezaron a dejar sus hogares a las 22:30 horas y sólo se les permitió llevar cobijas, ropa y otros objetos personales, toda vez que las autoridades se comprometieron a resguardar las viviendas para evitar el pillaje.

En el transcurso de la tarde se empezaron a acondicionar los albergues para recibir a los damnificados por el fenómeno natural. Los seis inmuebles que recibieron a las personas evacuadas se encuentran en Huejotzingo, San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros.

Solo problemas respiratorios

En cuanto a percances registrados por cuerpos de seguridad y prevención, sólo dos personas con problemas respiratorios que acudieron al Hospital Universitario, una más que cayó en crisis nerviosa y al menos 1,000 llamadas telefónicas se registraron durante la mañana de ayer en los nosocomios poblanos y en las oficinas de los cuerpos de seguridad.

Luego de la lluvia de ceniza que cayó sobre la ciudad de Puebla y los municipios de la región de Atlixco, las delegaciones de Bomberos, Cruz Roja, la Dirección de Seguridad Pública, el Sistema Estatal de Protección Civil, la policía estatal, así como el Ejército y otros cuerpos de socorro se declararon en estado de alerta.

Los pobladores tuvieron que subir hasta el techo para quitar las cenizas. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL

Lee también Muere Ann Marie Cyphers Tomic, especialista en la civilización olmeca