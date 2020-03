Denis Vélez, la soprano mexicana que triunfa en Nueva York

La soprano mexicana Denis Andrea Vélez Luna (Puebla, 1992), fue uno de los cinco ganadores del certamen del Metropolitan Opera National Council (MONC) Auditions, 2020, uno de los más importantes de la escena internacional operística, donde por primera vez en su historia hubo presencia de talento mexicano.

En 2018, año de la primera eliminatoria en México, Denis logró llegar sólo a la final de distrito en Nueva Orleans. Ya en el 2019, la sede de San Miguel Allende, Guanajuato, se suma a los 40 distritos que integran actualmente la contienda, que incluye Canadá, Puerto Rico y los Estados Unidos. En dicha edición, los también mexicanos Jacinta Barbachano (soprano), Jennifer Velasco (Soprano) y Gamaliel Reynoso (contratenor), llegaron también a las eliminatorias de distrito, donde Vélez obtuvo el primer lugar y su pase a las semifinales en Nueva York, donde tras una reñida eliminatoria, pasó a la final de la que resultó ganadora.

El Metropolitan Opera National Council Auditions es un programa del Met de Nueva York, diseñado para descubrir jóvenes cantantes de ópera prometedores y ayudarles en el desarrollo de sus carreras; han sido muy importantes en las carreras de las más grandes estrellas de la ópera. El premio consiste en 25 mil dólares y, sobre todo, tienen la oportunidad de cantar en el escenario del Met.

"Es un honor haber ganado y representa la coronación al esfuerzo que he puesto en mi carrera, al apoyo que he recibido de mis padres, de mis amigos, de mi esposo, de mis maestros y de toda la gente que lo ha hecho posible. Es también un sueño hecho realidad, este premio le brinda a un cantante la posibilidad de tener una carrera internacional, espero tener contacto con más gente del medio, hubo muchos agentes, directores de teatros, directores de orquestas, sin duda es un evento que abre las puertas al mundo operístico", explica Vélez en entrevista.

Vélez es también ganadora del Primer lugar del Concurso Nacional de Canto, Carlo Morelli, 2019, donde se hizo acreedora adicionalmente al premio de Ópera Francesa, el Premio Francisco Araiza y el premio Talento de Clase Mundial. El Morelli, es la más importante plataforma de talento mexicano internacional, de donde han surgido las más importantes figuras como Ramón Vargas, Rolando Villazón o María Katzarava, por mencionar algunos.

"Ese premio nacional es el más importante, recibí también un curso con el maestro Araiza y espero invertir los premios que nos dan; a algunos ganadores también tuvieron la oportunidad de debutar en el Palacio de Bellas Artes, a mí no me tocó pero espero poder debutar en mi país. Los premios económicos son muy buenos para pagar cursos, viajes, audiciones", cuenta la soprano.



Foto: Cortesía José Luis Castillo/Met de Nueva York

Además, recientemente obtuvo una beca para ser parte del Ópera Estudio de Chicago para la temporada 2020-2021. "Hice la audición y fui aceptada, es muy importante que los jóvenes mexicanos porque no sólo se abren las puertas en el Met, también en Chicago. Sin estas ventanas es mucho más complicado tener oportunidades, no es imposible pero de verdad es más difícil, todos estos concursos son plataformas, no sé cuál hubiera sido mi camino, quizá habría buscado una maestría y quizá habría conseguido alguna oportunidad pero con muchas más complicaciones", dice.

En el MONC el jurado estuvo integrado por figuras de la ópera mundial entre quienes destacan: Sophie de Lint, directora de la Ópera Nacional de Holanda; Ian Derrer, director de la Ópera de Dallas; Jonathan Friend, director de administración artística del The Metropolitan Opera; Gregory Henkel, director de administración artística de la San Francisco Opera, entre otros.

En Nueva York, Vélez interpretó las arias Depuis le jour, de la ópera "Louise" de Charpentier y Tu, che di gel sei cinta de la ópera "Turandot" de Puccini. "Los concursos son un reto tremendo, dominar los pensamientos, los nervios, yo tuve que verlo como si fuera una presentación, no quise pensar que competía, que la competencia era sólo contra mis propios miedos e inseguridades. Confié y confío en mis maestros, afirmé con hechos lo que trabajamos, lo que construimos, confirmé que voy por un buen camino, no me quise comparar pero sí me dio perspectiva respecto a los jóvenes que viven en otras partes del mundo y que tienen oportunidades distintas a las nuestras. Lo que nos brinda el país es maravilloso y con lo que tenemos podemos hacer muchas cosas, depende de cómo lo enfoquemos", dice.

El sábado 7 de marzo la soprano compartirá el escenario con el tenor lagunero Mario Rojas en la celebración del XC Aniversario del Teatro Isauro Martínez de Torreón, acompañados por la Camerata de Coahuila, bajo la batuta de Ramón Shade. Posteriormente, se integrará al programa de jóvenes cantantes The Patrick G. and Shirley W. Ryan Opera Center de la Lyric Opera de la Ciudad de Chicago, Ill, que dirige la gran soprano Rene Fleming.

Desde el 2018 la soprano mexicana, es integrante activa del Coro del Teatro del Palacio de Bellas Artes y anteriormente participó también en el coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.