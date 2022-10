Daniel Barenboim suspendió su agenda artística tras revelar que padece una afección neurológica "grave"

El músico Daniel Barenboim reveló este martes que le diagnosticaron una afección neurológica "grave", por lo que deberá relegar algunos de sus compromisos artísticos para cuidar de su salud.

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave. Debo enfocarme en mi bienestar físico tanto como sea posible", escribió el pianista y director de orquesta, de 79 años, en su cuenta oficial de Twitter.

El músico argentino, nacionalizado español, israelí y palestino, consideró una "combinación de orgullo y tristeza" el anunciar que deberá dar "un paso atrás" en algunas de sus actividades escénicas para los próximos meses.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

— Daniel Barenboim (@DBarenboim) October 4, 2022