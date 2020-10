Cultura UNAM reanudarán sus actividades presenciales hasta 2021

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (Cultura UNAM) anuncia este jueves que sus direcciones, recintos, programas, cátedras y unidades reanudarán sus actividades presenciales hasta 2021.

Señala en un comunicado que la decisión de no regreso durante 2020 forma parte de una política general de la Universidad Nacional Autónoma de México que establece la ampliación del plazo de suspensión de reuniones académicas, de difusión y culturales, pues a pesar de las medidas de confinamiento, no ha sido posible mitigar los efectos de la pandemia, lo cual obliga a continuar con estas disposiciones y reforzarlas hasta que no existan las condiciones necesarias para un retorno seguro.



Difusión de la UNAM informa además que, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, continuará con su oferta artística y académica a distancia mediante el programa #CulturaUNAMenCasa, como lo ha hecho desde marzo de este año tras el anuncio del confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19.

Hasta el momento, agrega, se han realizado más de 2 mil 300 actividades, clasificadas en 32 tipos de proyectos, como cursos, talleres, conciertos, funciones de danza, exposiciones virtuales, ciclos de cine, obras de teatro y festivales internacionales, entre otros, beneficiando a un público de 16 millones 250 mil personas. "Hoy contamos con unos 12 millones de seguidores en nuestras distintas redes sociales", puntualiza en el comunicado.