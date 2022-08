Cuatro casas en la Roma para hacer un minitour literario

Los devotos de la literatura mexicana saben que la colonia Roma tiene una larga historia literaria. Basta recordar novelas como "Las batallas en el desierto" y "Morirás lejos", de José Emilio Pacheco, o "El vampiro de la colonia Roma", de Luis Zapata, para confirmarlo.



Pero la Roma no sólo es el escenario de ciertas novelas de culto, sino que en sus calles se esconden las historias de algunos de los escritores y artistas más relevantes del país. Esta breve guía es una invitación a recorrer el barrio, leyéndolo.

Casa del poeta Ramón López Velarde

Sobre el número 73 de la avenida Álvaro Obregón se encuentra la casa donde vivió el autor de “La suave patria” y “El sueño de los guantes negros”. El inmueble fue una de las primeras vecindades de la Ciudad de México y data de la época de Don Porfirio. El cuarto que ocupó López Velarde durante sus últimos tres años de vida, de 1919 a 1921, hoy es un pequeño museo de sitio, aunque es cierto también que los datos que hay sobre el poeta dentro de la casa no son muchos.

En la Casa del Poeta, además, están las bibliotecas de otros dos escritores: Salvador Novo y Efraín Huerta.

La muerte de Joan Vollmer

Fue el 3 de septiembre de 1951 cuando el escritor beat, William Burroughs, intentó hacer su acto de imitación de Guillermo Tell: un disparo sobre una manzana, colocada en la cabeza de su esposa, Joan Vollmer. Un tiro fallido que no apuntó a la manzana, sino que mató a Vollmer. Esto pasó en el número 122 de la avenida Monterrey. No se sabe bien si sucedió en el departamento 10 o en el 8, el cual se encuentra abandonado.



Dicen que a los actuales inquilinos no les gustan las visitas. Así que quizá sea más recomendable, para los devotos de Burroughs, ver desde la calle la fachada del edificio donde está el departamento art decó en el que murió Vollmer.



La historia es relevante no sólo porque sucedió en la Roma, sino porque la muerte de Joan fue lo que convirtió a Burroughs en escritor. La versión oficial de Burroughs fue completamente distinta para apelar a la inocencia, pero es sabida su afición al juego de Guillermo Tell.



Después del asesinato, el futuro escritor fue encerrado en el Palacio de Lecumberri. Aunque su estadía duró 13 días debido a que su defensa era Bernabé Jurado, abogado, entonces famoso por sus prácticas dudosas.



Antes, Burroughs vivió en un inmueble, que hoy no existe, sobre el 210 de Orizaba, también en la Roma. Además de que en el punto de unión entre Obregón e Insurgentes estuvo el Bounty Bar, donde Burroughs escribió algunas partes de El almuerzo desnudo, su novela más famosa.

El lugar donde nació Palinuro

Quizá Fernando del Paso no necesita presentación. Sus tres novelas: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del imperio son clásicos de la literatura mexicana. Pero lo que tal vez no sabe tanta gente es que el ganador del Premio Cervantes 2015 nació el 1º de abril de 1935 en una casa de época sobre el número 150 de la calle de Orizaba; en la fachada hay una placa que lo testifica.



Los devotos de Palinuro, Maximiliano y Carlota no pueden perderse esta escala obligatoria.

La desaparecida casa de Rivas Mercado

Rivas Mercado fue una de las mujeres más interesantes de la cultura mexicana del siglo XX. Fue mecenas de escritores como Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen y Andrés Henestrosa. En 1929 apoyó a José Vasconcelos durante su fallida campaña presidencial. También conoció a García Lorca y junto a Villaurrutia tradujo al novelista francés André Gide. Rivas Mercado murió el 11 de febrero de 1931 en la catedral de Notre Dame, en París, después de dispararse en el corazón.



La conexión de la escritora con la Roma se encuentra en lo que hoy es el Parque Juan Rulfo (Monterrey, 109), un triángulo en el que se ubicó la casa donde Antonieta vivió con sus hermanos Amelia y Mario después de 1927, y que hoy es un parque que muchos ubican porque tiene un monumento al autor de Pedro Páramo.

