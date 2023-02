Cuando ingresó la primera mujer a la Academia de las Artes en México, en 1974

Desde su creación, a la Academia de las Artes le llevó ocho años admitir como miembro a una mujer. Ese techo de cristal lo rompió la escultora Ángela Gurría, que falleció ayer a los 93 años.

Después de ese momento, artistas y especialistas como Graciela Iturbide, Teresa del Conde y Guillermina Bravo se unieron a este grupo.



“Con el tiempo, he logrado entender, a través de la creación, que el artista siempre ha sido una voluntad de ser, que se expresa en el seno y mediante la vida de una colectividad. Por ello, he aprendido, que crear no es estar por encima de los hombres, sino entre ellos. Llegar a esta convicción, no ha sido fácil, pero he de reconocer que tampoco ha sido extraordinariamente complicado”, declaró Gurría en su discurso de ingreso a la Academia.

Ese 5 de septiembre de 1974, conversó con EL UNIVERSAL sobre la élite del arte, el lugar del Estado en la escultura pública y lo que percibía de la nueva generación de escultores.

Ángela Gurría: “ el Arte es Arte y Punto”

7 de septiembre de 1974

* Su ingreso a la Academia de Arte

* “Llevar al Arte es cuestión de Educación”

* Jóvenes escultores más seguros que antes

Por Nidia Marín

“El arte en sí es estilista pero todos podemos formar parte de esa élite y el medio de lograrlo es la educación” dijo la escultora Angela Gurría.

Agregó que si la mayoría se familiariza con las nuevas formas de escultura o pintura llegará al pueblo. “Es cuestión de educación -señaló-. Ningún chico de primaria se sorprende por las nuevas formas, cada día es mayor esa familiarización”.

Ahora que en cuanto a la posibilidad que existe de que la escultura sea uno de los medios de politización del pueblo, Angela Gurría la autora de la “Estación No. uno” de la Ruta de la Amistad (esculpida en 1968 con motivo de la Olimpiada) expresó que si el arte se toma como fueron los murales en la época posrevolucionaria, podría ser uno de estos medios.

“Sin embargo -enfatizó- el arte es arte y punto. Que pueda usarse como cierto”.

Por otra parte, la escultora, en entrevista, que concedió a EL UNIVERSAL con motivo de su ingreso a la Academia de Artes, dijo también que la escultura en nuestro país se encuentra a la altura de la de cualquier país importante ya que existen magníficos escultores solo que no se conocen debido a la falta de promoción de parte del estado, aunque ahora ya se le esté dando a la escultura una importancia similar que a la de la pintura.

En cuanto al movimiento juvenil escultórico de nuestro país expresó ser de primer orden, con gente muy inquieta con otras dimensiones “más seguros -señaló-. Mucho más de lo que estuvo mi generación”.

Explicó que debido a ello habrá un resurgimiento fantástico en esta rama de arte, precisamente en el momento en que el Estado le dé, también la importancia que debe tener.

Durante la ceremonia de ingreso a la Academia de Artes, Angela Gurría recibió la bienvenida de parte del maestro Juan O´Gorman.

Posteriormente pronunció un discurso sobre “Consideraciones sobre la forma y el Espacio Escultórico”.

La mayoría de los integrantes de dicha Academia estuvieron presentes en este acto.