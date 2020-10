Cuando Eddie Van Halen donó a “Frankenstein” al Museo Smithsonian

El icónico guitarrista Eddie Van Halen -que falleció hoy por cáncer de garganta- no sólo dejó su marca en la cultura popular en discos de la banda de hard-rock Van Halen y en los corazones de sus seguidores, sino también plasmó su paso en la historia de la humanidad en el Museo Smithsonian con un instrumento que se puede considerar como un tesoro antropológico.

En febrero de 2011, Eddie Van Halen donó a este museo -famoso por documentar la herencia estadounidense desde el ámbito político y militar hasta el cultural- su guitarra nombrada “Frankenstein 2”, en colaboración con la marca de guitarras Fender.

La pieza pasó a ser parte de la colección de “Division of Culture and the Arts”, la cual preserva una larga colección de instrumentos y otros objetos icónicos de la cultura pop, como las zapatillas roja de Dorothy de la película “Mago de Oz”.

En aquella ocasión, Brent. D. Glass, historiador y entonces director del recinto, declaró que “la colección de objetos del museo era multidimensional y esta guitarra refleja innovación, talento e influencia”, además de afirmar que la inclusión de esta pieza permitía que la colección del museo se dirigiera hacia la historia contemporánea.



La guitarra se exhibió en la muestra "Play It Loud: Instruments of Rock & Roll" en el Museo Metropolitano en Nueva York. Foto: EFE/JUSTIN LANE

“Frankenstein 2” fue usada por el guitarrista durante el tour de 2007-2008 de Van Halen en Norteamérica. El instrumento era una réplica de la original que usó el músico durante 30 años. Fue gracias a Chip Ellis, un fabricante de Fender, que la también llamada “Frank 2” fuera exactamente igual.

Van Halen, en entrevista con el museo, dijo que en cuanto recibió la nueva guitarra hizo una prueba a ciegas y le costó trabajo diferenciar entre la “Frankenstein” y la copia, sin embargo, también confesó que la réplica era mucho más fácil de tocar.

La "Frankenstein" original

En la década de los 70, Eddie Van Halen se dedicó a construir la guitarra perfecta al no encontrar una con todas las características que buscaba.

El músico, para cumplir con sus propios estándares, combinó diferentes elementos de diseño de otras guitarras en una sola. El pastiche de características fue lo que hizo que los fans de Van Halen la bautizaran como “Frankenstein”.

La guitarra duró más de 30 años “en servicio”, hasta que el músico decidió retirarla en 2006.

“Fue mucho abuso de interminables giras y grabaciones; quería rendirle respeto y dejarla sobrevivir y no destruirla por completo. Al mismo tiempo se volvió tan famosa que su valor la hizo foco de robos y quise protegerla”, dijo Eddie Van Halen al museo, no sin antes reconocer que aún la tocaba “de vez en cuando”.

