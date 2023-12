Después de ser acusado, el 17 de agosto pasado, por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de mal uso de recursos y ser señalado como “inexperto” en labores de salvamento y rescate arqueológico, el investigador y arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer compartió con EL UNIVERSAL el texto en el que da su versión de los hechos y llama a las autoridades del INAH a que presenten las evidencias correspondientes en su contra y las pruebas de que no hubo destrucción de patrimonio en las obras del Tren Maya.

En el documento Soledad acompañada de libertad. Respuesta del Dr. Fernando Cortés de Brasdefer, el arqueólogo expresa que las acusaciones vertidas en su contra, en el boletín 531 del INAH (17 de agosto), carecen de fundamento y que los argumentos son falsos. Señala a los miembros del Consejo de Arqueología de acusarlo “sin fundamento, sin escrúpulos, para consumar un acto de cobardía”.

En su escrito, Cortés de Brasdefer enlista los nombres de las personas que presuntamente están detrás de la acusación y difamación, entre ellos: Laura Ledesma Gallegos, presidenta del Consejo de Arqueología, y Manuel Pérez Rivas, director de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, a quien Cortés de Brasdefer señala como “juez y parte, de forma vergonzosa, de atacarme”.

El arqueólogo abunda en las acusaciones y difamaciones en su contra, y contesta a los cuestionamientos y respuestas que lanzó el Consejo de Arqueología en agosto pasado sobre su carrera y sus criticas respecto a la destrucción arqueológica registrada en la Península de Yucatán.

“Si no hay saqueo ni destrucción, aclárenme, ¿en dónde están los millones de piezas arqueológicas recolectadas por el personal que estuvo presente durante el arrasamiento de miles de estructuras que fueron exploradas y especialmente de las que no se exploraron? Si no hubo saqueo y afectación en la ruta del tren militar, ¿cómo se le puede llamar a lo que existió y ya no está?”, cuestiona el investigador en su escrito.

Sobre la falta de experiencia en investigaciones arqueológicas, de lo que también lo acusan, Cortés de Brasdefer responde que eso es falso, por lo que exige que presenten las pruebas correspondientes.

“Donde se refieren a que desconozca yo los procedimientos de este tipo de proyectos, se equivocan, conozco suficiente los procedimientos de un salvamento arqueológico, primero investiguen antes de mentir. ¿Por qué no presentaron las pruebas?”, cuestiona.

El Consejo de Arqueología acusó a Cortés de Brasdefer de utilizar recursos millonarios con resultados discutibles en el sitio arqueológico de Chakanbakán, Quintana Roo, y afirmó que el arqueólogo se ha hecho llamar director, aunque no exista tal cargo.

Ante la acusación, el investigador afirma que los presupuestos manejados en sus investigaciones en Chakanbakán fueron austeros. “¿Dudan del manejo de los recursos? Mienten otra vez. Es necesario aclararlo, los proyectos multimillonarios han sido ajenos”.

Y agrega: “Si no existe el cargo de director, por qué no lo han resuelto si es su obligación?”

En entrevista, tras compartir el documento, Cortés de Brasdefer dice que tuvo la necesidad de defenderse de las acusaciones, ya que semanas después de la publicación del boletín del INAH en su contra, militares visitaron la zona de Chakanbakán. Y afirma que se encuentra preparado en caso de que autoridades del INAH o del Consejo de Arqueología decidan emprender otras acciones en su contra.

El arqueólogo revela que su caso fue tomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con apoyo de la Asociación Civil Selvame del Tren. “Autoridades del Instituto sí presentaron la denuncia, no se quedó en amenaza, querían cesarme sin goce de sueldo, sin embargo, mi caso también se presentó en Conciliación y Arbitraje; el sindicato y Selvamen del Tren me apoyaron”, manifiesta.

Cortés de Brasdefer adelanta que en las semanas siguientes presentará una denuncia formal en contra del director general del INAH, Diego Prieto, y de los miembros del Consejo de Arqueología.