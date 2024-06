Christopher Domínguez Michael

Ernst Junger, la resistencia al presente, Salvador Gallardo Cabrera (UAA, México, 2023, 128 pp.).

Un nuevo clásico de la historia y del arte mexicano del siglo XIX.

México, la nación doliente, Tomas Pérez Vejo (Grano de sal, México, 2024, 376 pp.).

Un nuevo clásico de la historia y del arte mexicano del siglo XIX.

Oda seguido de encuentro en el Bronx, Fleur Jaggy (Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2023, 76 pp.).

Una gran escritora italiana cada día mejor conocida en español.

Endless flight. The life of Joseph Roth, Keiron Pim (Granta,USA, 2022, 544 pp.).

La gran biografía de Roth que faltaba.

Foto: Especial

Sara Uribe

El lenguaje del poema, Mario Montalbetti (Gris Tormenta, México y Lima, 2024, 188 pp.).

Ensayar sobre lo que es un poema constituye un poema en sí mismo. En este libro en particular, Montalbeti hace ensayos que parecen poemas para hablar del sentido y del lenguaje que implica y convoca la poesía.

Momo en los infiernos, Guillermo Espinosa Estrada (Gris Tormenta, México, 2023, 116 pp.).

Esta hilarante y crítica puesta en escena, Guillermo Espinosa desmenuza y exhibe con ironía y agudeza las contradicciones estéticas, éticas y políticas que implica el oficio de dictaminador literario, al tiempo que desmantela los mecanismos de la autoridad literaria. Porque vas a reír y a reflexionar sobre las implicaciones de escribir en el presente.

Nomadismo por mi país. Diario de taller, Cecilia Pavón (Blatt & Ríos, Buenos Aires, 2024, 176 pp.).

Porque Cecilia Pavón, como buena poeta, escribe un diario que en realidad es un ensayo en pausas, un ensayo por entregas, un ensayo en el que la vida se piensa mientras transcurre en su taller literario y ella reflexiona de la manera más deliciosamente fluida sobre la propia escritura, sobre su oficio como tallerista y sobre los pequeños eventos cotidianos que la rodean, cargados siempre de una profunda significación poética.

Un caballo en la noche. Sobre la escritura, Amina Cain, con traducción de Jazmina Barrera (Fiordo, Argentina 2024, 104 pp.).

Porque la autora se cuestiona la autenticidad y la perfección de su propia escritura desde una reflexión profunda y sosegada, pero siempre en movimiento, siempre deslizándose entre las referencias a obras literarias y la cotidianidad que habita, una donde caben su gato, sus lecturas y sus relecturas.

Foto: Especial

Aura García-Junco

Ñu, de Pau Luke (Anagrama, España, 2024, 200 pp).

Un libro difícil de definir, y que contiene ensayos narrativos, con personajes, divertidísimos y profundos al mismo tiempo. Un narrador muy cercano al propio autor pregunta acerca de las soluciones que elegimos para los problemas, y si las soluciones de verdad existen o si sólo son maneras de llegar a conclusiones poco definitivas que generan otros problemas al tratar de solucionarlos. Todo esto lo hace a partir de anécdotas variopintas, autobiográficas, graciosísimas. Es un libro con el que no dejo de maravillarme por las muchas posibilidades de lectura de entuertos.

Dinero y escritura, Olivia Teroba (Sexto Piso, México, 2024, 144 pp.).

Un libro de ensayo de temas variados pero que tiene como línea central la manera en que se produce la literatura, desde todos los ángulos: del personal, cómo repercute el contexto de quien escribe, en este caso de una narradora específica; y, en un sentido más amplio, lo que tiene que ver con la producción material de la literatura, el dinero, el trabajo, la explotación. Es un libro que tiene una gran capacidad de relacionar lo personal con lo que transcurre de manera más amplia, desde la historia pequeña: la relación de un abuelo, de un padre, de una madre, y cómo esa relación forma expectativas de vida que colisionan con la creación de un “Yo” más subjetivo a lo largo del tiempo. Y la literatura posicionándose en un mundo competitivo y comunitario, radicalmente contrarios y en tensión.

Foto: Especial

Dahlia de la Cerda

Trabaja duro, trabaja con astucia, Kurtis Jackson 50 cent (Océano, España, 2021, 264 pp.).

Este libro me atrapó desde la introducción, me identifiqué con el nivel de éxito de 50 cent en su área; y creo que he alcanzado un nivel de éxito que pocas autoras han alcanzado. Ambos venimos de abajo y de un día para otro empezamos a tener muchísimas cosas que no pensamos que íbamos a tener. El éxito implica relaciones que echas a perder, no tener tiempo para tu familia, y este libro me ha hecho sentir acompañada. “Por cada sueño que consigues, lo pagas caro”, dice el rapero Gera Mx, y creo que 50 cent hace ver esto.

Hermana del ñame, bell hooks (U-Tópicas, México, 2024, México, 304 pp.).

Además de dar claves para un proceso de sanación personal, también lo hace para un proceso de sanación colectivo. Es un libro que está hecho, en su totalidad, por mujeres negras; ha sido una apuesta, que todo lo que implica la cadena provenga de mujeres negras: la ilustración, el prólogo, la traducción, la edición, etcétera. Porque si hablamos de disparidad en la industria editorial, claro: hombre y mujeres, pero quiénes son las mujeres que están siendo publicadas. Es importante visibilizar los trabajos que se hacen desde un posicionamiento político donde se quiere involucrar a mujeres negras en el proceso.

Foto: especial

Juan Villoro

Dios fulmine a la que escriba sobre mí (Sexto Piso, México, 2023, 216 pp.)

Narración memoriosa de Aura García-Junco acerca de su padre, el escritor H. Pascal. Un libro intenso, doloroso, atrevido, necesario. Su tema: el permanente enigma de la paternidad.