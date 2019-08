Con Hansel y Gretel, la Universidad Panamericana se estrena en la ópera

[email protected]

Alumnos de la Universidad Panamericana de la carrera de Música e Innovación en la Escuela de Bellas Artes, creada en 2016, presentarán este fin de semana la ópera Hansel y Gretel, de Humperdinck, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Se trata de una producción con inversión privada proveniente de esa universidad, en la que participan más de 80 alumnos de canto y música, quienes están en su último año de formación (los más destacados tendrán roles como solistas). Y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana, conformada por estudiantes avanzados.

Estarán acompañados de artistas profesionales. En la dirección escénica está Mauricio García Lozano, quien, de acuerdo con la crítica, se ha convertido en uno de los directores operísticos más destacados; como concertador fue invitado Iván López Reynoso, quien actualmente es director principal invitado de la Oviedo Filarmonía; así como los cantantes Oswaldo Martín del Campo, maestro de canto y director de escena, y el bajo-barítono Carsten Wittmoser, quien en la temporada 2019/2020 va a tener su debut en el Liceu de Barcelona, y la mezzosoprano Guadalupe Paz, quien ha cantado en la Ópera de San Diego y con la Compañía Nacional de Ópera; además fue una de las cantantes que participaron a lado del tenor Javier Camarena en el recital y disco dedicado a Francisco Gabilondo Solere, y la soprano Yutsil Romero, quien ha cantado con el Coro del Teatro de Bellas Artes.

En entrevista, López Reynoso, quien ha dirigido a la Filarmónica Gioachino Rossini, la Orquesta Estatal de Braunschweig, la Filarmónica de la UNAM, entre otras y está construyendo una sólida carrera internacional, explica que se trata de un título complejo y celebra que haya esfuerzos privados y académicos para que el talento mexicano tenga oportunidades. “A mí la UNAM me dio la oportunidad, como un joven que no tenía experiencia, de estar frente a una orquesta, sin esa oportunidad no podría haber empezado mi carrera”.



Los alumnos también realizan funciones de asistente de dirección y hasta en la producción ejecutiva del montaje.



López Reynoso explica que la ópera con libreto de Adelheid Wette, basado en la historia de los hermanos Grimm, es muy difícil para cualquier orquesta. “Estoy muy contento porque me he topado con una orquesta muy receptiva, que avanza enormemente en cada ensayo, que habla de la capacidad de la escuela y del interés de los alumnos”.

La soprano, maestra de la materia de canto clásico en la Panamericana y productora de Hansel y Gretel, Gabriela Herrera Castrillón, explica que este año se graduarán alrededor de ocho alumnos de la primera generación. “Es la primera ópera que producimos y ha significado una logística muy importante, y de una inversión de la universidad. Son siete solistas y tendremos dos elencos, algunos repetirán, así que en total tendremos 12 solistas, más los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana, integrada por alumnos de los distintos instrumentos”, explica en entrevista.

Además de los solistas, también participará el coro de niños Cantores de Tepotzotlán y el Coro de Niñas San Ángel.

Experiencia profesional. Herrera Castrillón, quien ha formado parte del ensamble de solistas de la Ópera estatal de Stuttgart, considerada como la mejor casa de ópera en los países de habla alemana, explica que la selección de este título se debió al tipo de voces con el que cuenta la carrera.

“Las voces que tenemos embonaron perfecto. El siguiente paso fue buscar un foso para la orquesta, en un teatro que se acoplara a nuestro formato. De modo que nuestro proyecto fue el ideal para que formara parte del ciclo La ópera es puro cuento... y el ballet también, del Centro Nacional de las Artes”.

La soprano explica que los alumnos también han participado en todas las áreas del montaje, desde asistentes de dirección, hasta la producción ejecutiva, con el objetivo de enfrentarlos a una experiencia profesional.

“Una de las alumnas es asistente de dirección, otros son cantantes, el trabajo ha sido profesional. Montar una ópera en el país es como estar frente al monstruo de las mil cabezas, pero es también muy gratificante. Nos hemos acompañado de un equipo que apostó por trabajar con jóvenes. Los artistas se hacen en las tablas y lo que nos toca a nosotros es ofrecer las oportunidades. La carrera de Música e Innovación tiene una buena demanda y todos han llegado con una formación previa y con nosotros suben de nivel año con año”, asegura.

Este montaje tendrá funciones hoy a las 20 horas; y 24 y 25 de agosto a las 14:00 horas. Luego de terminar este ciclo se buscarán otros espacios.