La bióloga Annie Pardo Cemo (Ciudad de México, 1941), ganadora del Premio Nacional de Ciencias 2022 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, junto con el físico Roberto Escudero Derat, es profesora Emérita en el Departamento de Biología Celular con 51 años de trayectoria académica en la UNAM y una de las más reconocidas investigadoras sobre mecanismos celulares y moleculares involucrados en la patogénesis de las enfermedades fibrosantes de pulmón y enfermedades pulmonares crónico-degenerativas.

Pardo Cemo, Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y fundadora del laboratorio de Biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que desde hace 30 años mantiene un programa de investigación con el Instituto de Enfermedades Respiratorias, también es madre de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora en Ciencias Químicas, con especialidad en Bioquímica, asegura sentirse feliz de obtener el Premio Nacional de Ciencias, pues su trayectoria ha sido de mucha entrega y disciplina: “Es el máximo galardón que uno puede obtener en el país. Estoy muy contenta, muy orgullosa de habérmelo sacado. Sí, me da mucho gusto. Brinqué de felicidad e inmediatamente se lo comuniqué a la familia”, dice la investigadora que ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura y posgrado, pues su otra vocación ha sido la enseñanza académica.

Fuerte y apasionada por la ciencia en México —“soy muy terca”—, Pardo dice que la ciencia nunca ha estado bien en cuanto a recursos, pero se niega a criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se declara “lopezobradorista”.

“Creo que ha habido limitaciones, eso sí lo puedo decir, también nos ha tocado la pandemia que ha sido algo inesperado en los planes, pues sí, además… estoy obviamente limitada”, señala haciendo un guiño a su relación con Claudia Sheinbaum.

Lo que sí cuestiona es que en la Junta de Gobierno del Conahcyt estén ciertos integrantes, como la Secretaría de Marina; también apunta ciertas diferencias con la gestión de María Elena Álvarez-Buylla y aunque prefiere no profundizar en el tema, dice: “Elena fue mi alumna y brillante, le di bioquímica, nos tenemos una estimación personal… lo quiero dejar ahí. Tengo algunas críticas, pero no quisiera exponerlas en esta entrevista que está dedicada a otra cosa”.

De lo que sí habla, y con orgullo, es de su hija, Claudia Sheinbaum, a quien considera la precandidata real de Morena. “Es la puntera en las encuestas desde hace varios meses, y de distinto tipo de encuestas, pero desde hace varios meses es la puntera, podríamos decir que es una precandidata real. Si va a ser la candidata de su partido, el domingo nos sacarán de dudas. Por cómo va, a mí que me expliquen: ¿cómo alguno de los otros ganaría la encuesta? No quiero decir quién ni cual nombre, pero si se la gana algún otro, voy a decir ‘uta, ¿qué pasó?’ Yo pienso que va a ser la ganadora de la encuesta y que representará a Morena en las elecciones”.

¿Sí ve a Claudia como la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Si es la candidata de Morena, creo que tiene grandes posibilidades, y lo digo objetivamente por como van las encuestas, pues las posibilidades de que Morena vuelva a ganar son amplias, entonces las posibilidades de que Claudia pudiera ser la presidenta de México son muy altas y yo lo único que deseo, como mamá y como ciudadana, es que sí lo sea.

Como mamá, pues porque qué orgullo, y como ciudadana, porque creo que en el panorama que tiene el país no hay mejor candidata que ella.

Cuando se dio a conocer su Premio, la jefa de Gobierno exaltó sus virtudes, ¿usted qué virtudes resalta de ella?

Tengo una gran admiración por su trabajo, nada más ver lo que ha logrado en las distintas áreas, en algunas donde la ciencia y la tecnología es un pilar, pero también en aspectos sociales y su acercamiento con la gente. ¿Qué le diría? Pues felicidades, adelante, ¡qué orgullo! y acá toda la familia te apoyamos. Yo por lo menos voy a votar por ella.

¿Sería genial que una mujer llegue a la Presidencia y que esté interesada en la ciencia?

Que llegue a la Presidencia una mujer interesada por la ciencia, por la cultura y con interés social, con la comprensión de que este es un país desigual y hay que proteger a las clases que han estado ignoradas tantos años. Es fantástico que llegue una mujer. Soy feminista y digo que sí llegue una mujer, pero no cualquier mujer, o sea, hay algunas de las que están propuestas ahí y no quiero dar nombres, de la oposición, que dices: “por favor, aunque fuera mujer”. No me importa cuál es el género, sino qué es lo que representa. Entonces son varias cosas que se conjuntan y cuando se conjuntan todas las demás más, el hecho de ser mujer, pues es doblemente bien.

Somos una familia de izquierda y súper crítica, entre nosotros sí nos decimos las cosas, creo que la regué o la regaste. Pero ya hace tiempo, a ella, a lo mejor desde que era chiquita, que no le hago observaciones, porque creo que lo está haciendo muy bien.

¿Son una familia de izquierda, usted fue muy activa?

Todos en la medida de lo que les ha tocado sí han sido participativos, Claudia, desde luego, la más activista y ya con posiciones de representación.

Cómo científica ha vivido los recortes al presupuesto, ¿los gobernantes requieren entender que un país sin ciencia no avanza?

Sí, pero es verdad que hay que atender problemas nacionales porque nadie más que no le interese lo va a hacer; pero sí es importante que los gobernantes tengan como un aspecto que deben atender, el desarrollo de la ciencia en México, eso no me cabe la menor duda.

¿Este gobierno ha apoyado la ciencia?

Sé que muchas de estas preguntas están dirigidas a atacar a López Obrador que ni qué, y yo soy lopezobradorista. Me parece que ha habido limitaciones, eso sí lo puedo decir, también nos ha tocado la pandemia que ha sido algo inesperado en los planes, pues sí, además, estoy obviamente limitada.

¿Muchos colegas científicos cuestionan el recorte a la ciencia?

Pero muchos de los que cuestionan se quedaron callados mucho tiempo y se quedaron callados cuando el Conacyt le daba dinero a la empresa privada, no digo que todos. Está bien cuestionar, pero ahorita la situación es: ya no puedo abrir la boca porque ¿de qué lado estás? La sociedad está muy polarizada, en la ciencia también. Hay compañeros que el motivo de vida es atacar, científicos y no científicos. Atacar el proyecto de López Obrador, pero lo que atacan es su proyecto, porque su formación, su mentalidad es otra, me choca andar hablando de “ciencia neoliberal”. Eso no.

Muchos lo atacan, que no hay suficiente dinero, que no hay suficiente apoyo. Nunca lo ha habido, ha sido una demanda eterna, y algunos tienen razón, pero sí hay que tomar con pinzas a muchos de esos compañeros. Yo, ¡Uuuuhh!, los conozco, porque hemos tenido posiciones muy contrapuestas, en la UNAM, en distintos lugares, pero en algunos aspectos sí tienen razón, pero esto ha sido antes también.

¿Está usted de acuerdo con la modificación de la Ley de Ciencia con el cambio del Conahcyt?

Me cuesta mucho trabajo una ley que tenga 40 páginas; yo en el artículo sexto digo: “Me voy al final a ver qué dice”, porque no tengo esa formación ni entiendo bien el lenguaje. No la he leído a profundidad, he leído las críticas y los apoyos de un lado y de otro. Algunas cosas de la nueva ley me parecen positivas, me parece muy bien que se incorpore a las humanidades, estaban, pero el criterio dominante era el del grupo dominante de la UNAM y todos nos fuimos adaptando, y tuvo sus cosas buenas, impulsó desarrollo, pero también lo que impuso es que la gente fragmentara sus hallazgos para poder tener muchas publicaciones, para poder tener un buen rendimiento y que eso se reflejara en el salario. Esa parte no estuvo bien. Y ahora supuestamente se trata de que sea una cosa más integral, vamos a ver si sí o si no. Y tiene algunos otros aspectos que están bien.

Tiene algunos aspectos que no están bien. Lo que no me parece bien es que en su Junta de Gobierno estén ausentes muchos de los que deberían estar, de las instituciones académicas, y estén presentes algunas que no deberían estarlo. En eso coincido con muchos de los compañeros que hacen crítica. Pero ha sido muy atacado.

¿Cuestiona la presencia de instituciones militares?

Hay proyectos en los que se trabaja con Marina. Por ejemplo, tengo un hijo también muy brillante que está en el CICESE, en Ensenada, que se dedica a la oceanografía, y dentro de los proyectos que trabajan siempre ha estado la Secretaría de Marina, entonces hay proyectos donde es obvio que debe participar y lo hacen. Lo que no puede ser es que sea miembro de un comité donde se defina todo; debe estar en los proyectos que le compete. Habría que definir y analizar.

¿Cómo evalúa la gestión de la doctora Álvarez-Buylla?

A ver, Elena fue mi alumna y brillante, yo le di bioquímica, nos tenemos una estimación personal… lo quiero dejar ahí. Tengo algunas críticas, pero no quisiera exponerlas en esta entrevista que está dedicada a otra cosa.

¿Y los ataques a la UNAM, incluso desde el Presidente?, ¿cómo ve a la UNAM frente al gobierno?

La UNAM es mi alma mater, la quiero, la respeto, pero no es perfecta, tienen una relación equívoca, pero no voy a entrar a ese tema. La entrevista es por mi Premio y yo le debo mucho a la UNAM, he hecho críticas a muchas cosas de la UNAM en su momento, en el lugar apropiado y según el tema; y este no es el tema.

Claro, un Premio Nacional de Ciencias que es un gran reconocimiento.

Es el máximo galardón que uno puede obtener en el país. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de habérmelo sacado. Sí, me da mucho gusto, brinqué de felicidad, inmediatamente se lo comuniqué a la familia, mi esposo (Moisés Selman), que es absolutamente solidario y generoso, lo puso en el chat familiar que tenemos y llovieron las felicitaciones, los besitos, los abrazos por WhatsApp. No me han dicho cuándo se va a entregar. Si ahorita dicen: “El Presidente va a entregar los premios, la verdad ¿a quién le importa”, ahorita toda la atención está centrada en qué va a pasar este mes, son meses de definición para el país, entonces igual es en octubre.

¿Cómo recibió los comentarios de que premian a la madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México?

Cualquiera que diga eso, si tiene duda, le voy a mandar mi currículum, esa es la respuesta. Mira, la verdad es que no pelo ese tipo de actitudes, porque eso califica. ¿Quién es capaz de decir algo así, qué clase de persona es que no hace un juicio real, que nomás habla por hablar y quiere echar mierda? Yo por lo menos no les hago caso. Si no leo los chats contra Claudia, ¿tú crees que voy a leer los que son en contra de mí? La verdad no me importa, pero cualquiera que tenga duda, mi currículum es público o se lo envío.

¿Usted tiene una gran trayectoria como investigadora, igual se ha dedicado a la docencia?

Empecé a dar clases muy joven. La docencia siempre ha sido central, aun de sabático he tenido algún residente que ha estado conmigo trabajando. La docencia es uno de mis fuertes intereses, ahora ya no doy clases, como antes en la licenciatura, de bioquímica, con el tiempo pasé a biología molecular y de posgrado, siempre he tenido estudiantes en el laboratorio.

¿Ha creado laboratorios y acuerdos entre instituciones?

En las facultades de la UNAM antes prácticamente no se hacía investigación, mucho menos en la biología experimental que yo hago, de manera que cuando gané una plaza en la Facultad de Ciencias tuve que montar un laboratorio e inauguré un área experimental, fue una batalla conjunta del personal académico de la Facultad, pero en investigación siempre hay un poco en desventaja con los institutos de investigación.

¿Siempre ha sido una trayectoria marcada por la tenacidad?

Tuve tres grandes golpes de suerte: en la vocacional siendo maestra me pidieron una investigación sobre el ADN y la doble hélice. Ahí me reenamoré de la biología y eso marcó para mí la clara idea de que quería dedicarme a las moléculas y fue que entré al IPN a hacer el doctorado en Bioquímica, pero llegó el Movimiento del 68 y participé y me corrieron con el argumento: “Despedida por órdenes superiores”, así decía el papel. Y eso me hizo regresar a la UNAM.

Ahí está mi segundo golpe de suerte: conocer al Dr. Ruy Pérez Tamayo y sumarme al laboratorio que estaba fundando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas sobre Patología experimental. Yo ahí aprendí aspectos experimentales. Al estar en contacto con él, uno aprendía a pensar. Me tardé muchos años en hacer el doctorado; era mujer y tuve hijos muy joven, tenía que compaginar las varias tareas, me tomó más tiempo de lo que les tomó a mis compañeros varones.

El tercer gran golpe de suerte fue que me fui a hacer una estancia a San Luis, Misuri, para aprender cultivo de células, y cuando regresé fui al Instituto de Enfermedades Respiratorias, ya tenía una idea que estaban trabajando en fibrosis y entonces fui a plantear una colaboración que es fantástica y que hemos formado en más de 30 años el grupo Ciencias con estudiantes de ambos lados y además con Moisés Selman, que es mi compañero de vida.

¿Ha sido muy empeñosa?

Tengo una característica para bien y para mal. Soy muy terca. No me dejo vencer fácilmente por las frustraciones, que hay muchas. Trabajar en investigación sí es una fuente de frustración muy grande, muchos de los experimentos no salen y hay que repetirlos. Lo que no me ha faltado es constancia, la dedicación, la disciplina. Ahora yo ya no genero nuevos proyectos, porque debo ser realista, un proyecto se lleva cuatro o cinco años, y yo no sé de aquí a cuatro o cinco años qué me espera. Uno nunca sabe, pero con la edad uno tiene más conciencia de eso.