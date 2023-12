En "Cleansed", de Sarah Kane, una de las dramaturgas más representativas del último tramo del siglo XX por la transgresión y la violencia extrema de sus piezas, plantea un no lugar sobre el que —cuenta el director Sixto Castro— arroja pistas: la historia sucede en una universidad, que también es una cárcel, un campo de concentración y una prisión donde el cuerpo es un territorio de dominación y la sexualidad y el amor están sujetos a la hipervigilancia, tal como en los sistemas totalitarios.

"Es un discurso sobre la disciplina en el que el amor, pienso, nos da una posible redención", dice Castro, quien dirige esta versión de la obra que traduce Fernanda Del Monte y que podrá verse en el Teatro Milán (Lucerna 64, Juárez) hasta el 27 de diciembre.

"Los textos de Sarah Kane, y particularmente Cleansed, representan un desafío en distintos niveles: en lo actoral, en la puesta en escena, en el espacio escénico, en la iluminación. Estos retos proponían el proceso y la aventura que estábamos dispuestos a emprender".

El montaje, entonces, tuvo varios puntos de partida: en primer lugar, se trata de un texto que es imposible representar, "dicho así por las personas que estudian a Sarah Kane"; en segundo, la escritura escénica tuvo que hacerse a la medida de un texto de esta naturaleza, con "las dimensiones y las dificultades que plantea Cleansed".

Aspectos de la obra de Obra de Sarah Kane. Fotos. Héctor Ortega.

A partir de estas dos premisas, el equipo creativo empezó a jugar y a darle vida a su propio "Cleansed", aceptando que es una obra que desde el principio plantea la imposibilidad de ser representada. "Ahí estaba la tirada puesta".

Pero hay otras referencias para comprender la pieza y Kane lanza pistas para ello "Por un lado trabaja sobre una línea de "El discurso amoroso", de Roland Barthes, que le detona la inspiración para escribir; por el otro, es todo un estudio muy interesante sobre Michel Foucault y "Vigilar y castigar"; me refiero al entendimiento de los sistemas totalitarios como sociedades que pulsan por cuerpos dóciles. Kane voltea a ver estos cuerpos supliciados desde los conceptos de Foucault. Hay una tercera referencia, que permea toda la obra de Kane: el "Woyzeck", de Georg Büchner. quien al igual que Kane murió muy joven y dejó obras inconclusas".

Sobre esos tres materiales, continúa el director, se busca insertar, en estas sociedades contemporáneas, un discurso sobre el sistema de vigilancia constante. Una estructura que debería ser suficiente para que cada uno se siente a reflexionar sobre su propia condición compactada, vuelta dócil por los mecanismos de poder, censura y contención. "Una contención que puede ser metafórica, como nuestras propias contenciones o que puede ser real desde lo disciplinario, lo carcelario y lo formativo".

El equipo tras la puesta en escena, que también conforman los actores Rodrigo Virago, Eduardo Tanús, Norman Delgadillo, Angélica Bauter, Edgar Alonso, Penny Pacheco, Alberto San Agustín Sombras, Alejandro Arreola, Enrique Cervantes y Andrés Carmona, era consciente del lugar al que entraba al enfrentarse a un montaje de Kane. "Las primeras preguntas que nos planteó este texto convocaron lugares de miedo e inseguridad. Todo el tiempo, a propósito de los desafíos de este proyecto, se trató de darle la vuelta a un montón de ideas que se levantaron como murallas que nada aportan, por lo que decidimos llevar un proceso muy gentil".

Al respecto, Castro dice algo que contrasta: no le interesa la voluntad transgresora o de escándalo, constantemente señalada al hablar de Kane; le interesa lo poético, lo lírico y lo bello de su obra:

"La violencia tiene una función temática y una discursiva; puede ser un recurso escénico. Pero me gusta imaginar que Sarah Kane, por lo que hemos leído de ella y por sus obras, fue una mujer que amó profundamente la vida; me gusta imaginar que cada una de sus obras es un testaferro de esperanza y amor, que encuentra las posibilidad de luz y luminosidad aún en circunstancias sórdidas. Claro, antes hay que pasar por el pantano, el lodazal y el dolor. Su poética es la del dolor y está muy abrazada a la crueldad, pero también se agarra de aquello que nos hará levitar y flotar ante dichas circunstancias. Cuando nosotros, como equipo de trabajo, decidimos poner el dedo sobre esto y no sobre lo otro; es decir, sobre lo brillante, lo luminoso y lo amoroso porque se trata de una obra del amor, se empieza a yuxtaponer el otro lugar que no es un discurso sobre la violencia, sino sobre el dolor humano en circunstancias de ignominia", concluye.

"Cleansed" puede verse los martes y miércoles, a las 20:45 horas

