Además de la marcha del Orgullo, podrás conmemorar el Pride en estos museos, que ofrecen exposiciones, cine y música.

El Coro gay de la Ciudad de México se presentará este domingo 30 de junio en el Museo de Arte Moderno. La cita es a las 14 horas y la entrada es libre.

Se lleva a cabo Mix, el festival de cine de diversidad sexual y de género. Durante todo el fin de semana habrá funciones de películas con esta temática en distintas sedes, como el Museo Universitario del Chopo, la Cineteca Nacional y Cinépolis Diana. Se podrán ver películas como “Los demonios al atardecer”, “Queer Exile Berlin”, “Kokomo City” o “Ad Absurdum”, el debut cinematográfico del dramaturgo Hugo Alfredo Hinojosa. El festival estará hasta el 2 de julio. Puedes consultar los horarios en https://www.mixfilmfest.com/horarios.

Hay museos con exposiciones de artistas relevantes de la población LGBTIQ. Por ejemplo, el fotógrafo David LaChapelle presenta su muestra “Amor”, en el Palacio de Minería. Se trata de una retrospectiva con 166 imágenes de cultura pop y trabajo religioso. 80, de las fotografías son inéditas, como la serie “Viacrucis”, que se exhibe por primera vez en América Latina y con la que busca compartir un “rayo de luz” en medio de la oscuridad de la actual escena de la cultura pop.

“Sorprende a algunas personas que soy un hombre gay que me gusta la cultura pop, fotografío a celebridades desde Lil’ Kim, Dua Lipa, Doja Cat y Travis Scott y cómo aun así soy alguien que tiene fe. Hay muchas personas en contra de la religión hoy en día, gente que le ha dado la espalda a Dios y gente que piensa que los religiosos son los que están condenando a los gays, pero no es así, aquellos que están condenando son aquellos que no están hablando con la verdad. Dios está en la Biblia, esa es su palabra y eso es lo que leo y esa es mi fuente (de inspiración). Ahí dice que Dios es amor y por eso ese es el título de mi exposición ‘Amor’”, dijo LaChapelle en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el Museo de Arte Moderno se encuentra “Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción”, la primera gran retrospectiva sobre el artista que se ha hecho en los últimos 35 años. Pese a que la trayectoria y vida de Abraham Ángel fueron breves, falleció a los 19 años y sólo hizo 24 pinturas, su trabajo dejó un gran legado y varias incógnitas, las que hasta la fecha, en el marco de su centenario luctuoso, siguen sin poder resolverse. Por ejemplo, cuatro de sus pinturas siguen desaparecidas, su causa de muerte tiene varias versiones y se desconoce el paradero de su familia. En la exposición se puede ver entre las obras la relación que sostuvo el artista con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, quienes se influenciaron mutuamente.