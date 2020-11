Cierran Centro Cultural Helénico, por posible contagio de Covid-19

La Secretaría de Cultura informó a través de un comunicado que el Centro Cultural Helénico, que reanudó su actividad presencial el pasado 18 de septiembre, permanecerá cerrado durante 15 días.

Asimismo, indicó que "se procederá al cierre del recinto para realizar los trabajos de limpieza y sanitización correspondientes, así como mantener en aislamiento posibles casos de contacto". Con el fin de "buscar proteger la salud de quienes laboran y visitan este centro cultural".

La reapertura del recinto se dio con el estreno de la obra de "Hombruna" el pasado 18 de septiembre, cuya temporada concluyó el pasado 18 de octubre. Sin embargo, estaba en temporada el montaje de Alaska, de la compañía poblana Caracoles Teatro, en el marco del ciclo Ópera Prima, la cual inició el 29 de octubre y concluiría el 26 de noviembre, con funciones los jueves a las 20:30 horas. Incluso en días pasados se lanzó una preventa del 30 % de descuento hasta el 28 de octubre.

El vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, negó que el cierre temporal sea a causa del registro de contagios en las instalaciones. " Es un asunto preventivo como sucedió en el Munal hace unas semanas", dijo a la prensa.

En el Munal sí se dio un caso confirmado el pasado 11 de septiembre, que obligó al INBAL cerrar el espacio.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el funcionario tuvo que recular: "La información con la que cuento es la que me envía el Helénico.

Una trabajadora presenta un cuadro que podría ser de Covid. Sin embargo, hasta el momento no está confirmado a través de una prueba clínica y a través del rastreo, su posible contagio no fue en el teatro. Del mismo modo (es obvio), no hay información sobre si hubo contagios a público o actores, de momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Por eso se acuerda cerrar preventivamente y se continúa monitoreando".

De acuerdo con la Secretaría de Cultura el 15 de noviembre el Helénico reactiva sus actividades presenciales.

