El doctor Jordy Micheli Thirión, quien era el secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde diciembre de 2021 luego de ser designado por José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, renunció este día a dicha institución pues dijo que “cuando las divergencias son irresolubles y lamentablemente se agrandan por los acontecimientos recientes que conocemos, lo normal es separar los caminos”.

El funcionario, cuyo nombramiento fue cuestionado, pues la comunidad cideíta señaló que no cumplía con el requisito estatutario de ser integrante de cuerpo académico de la institución y por eso su nombramiento era ilegal, aseguró este jueves, a través de una carta dirigida a la comunidad, que la gestión no solo es del día a día, sino que hay que trascender.

“Hay mucho que mejorar y transformar y hay urgencia en muchos casos. Pero si en demasiadas ocasiones lo cotidiano fue motivo de desconfianzas por parte de mi superior, la mejora y transformación no son un tema compartido, al menos en sus formas”, sentenció en la carta que envió vía correo electrónico, a estudiantes y profesores del CIDE.

Jordi Micheli, fue uno de los cuatro integrantes de la Comisión de Ética que hace dos días, el pasado 6 de septiembre dictaminó que Romero Tellaeche cometió plagio en tres de sus artículos y recomendar que su sanción debería ser la de la remoción de su cargo por "faltas graves" a la ética académica.

Micheli dijo en la misiva que cuando fue formalizado su nombramiento de Secretario Académico por el órgano de Gobierno, dirigí agradeció la encomienda y les manifestó, dice, su postura y su compromiso: “Yo me propongo trabajar como parte de un equipo de gestión para restablecer un clima de confianza básica entre los actores de nuestra organización a fin de que la excelencia de este Centro abra procesos que conjuguen virtuosamente: apoyo al desarrollo, diversificación y libertad académica. Creo que ello es perfectamente posible en un ambiente de madurez intelectual y con los valores propios de la profesión científica.”

Y señaló que desde ese compromiso trabajó con profesionalismo y cercano a la comunidad, apoyó y logró avances en conflictos académicos, pero dijo que hoy: “Es tiempo de reconocer que no he encontrado las condiciones para eso que me propuse hacer y llegó el momento de presentar mi renuncia”.

En la carta, Jordy Micheli aprovecha para manifestar su rechazo “al encono y mediatización de asuntos que son propios de la vida interna del CIDE, y que crean un clima contrario a los intereses de nuestra institución”, señaló el funcionario que hoy deja el cargo, que tomó como relevó de la doctora Catherine Andrews, a quien Romero Tellaeche destituyó el 16 de noviembre de 2021 bajo el argumento de "actuar en rebeldía".



jgt