El actor Carlos Bonavides sorprendió a la prensa al aparecer con moretones alrededor de sus ojos, lo que provocó conmoción entre los reporteros presentes.

Ante las especulaciones de un pleito, el protagonista de "El premio mayor" negó rotundamente cualquier situación de violencia, afirmando: "Yo no soy violento, soy incapaz".

¿Qué le pasó a Carlos Bonavides?

Carlos explicó que los moretones fueron causados por una infección en el ojo y que sus ojeras últimamente estaban muy pronunciadas.

"Fuimos a una clínica donde me pusieron unas inyecciones y desgraciadamente se puso morado terrible", agregó, refiriéndose a su visita médica.

A pesar de sus esfuerzos por aplicarse hielo, chochitos de árnica y pomada, los moretones persistían después de 8 días. El actor aseguró que aunque parecían golpes, en realidad no lo eran.

Carlos Bonavides fue hospitalizado debido a un fuerte dolor renal FOTO: ARCHIVO

Por otra parte, Carlos habló sobre las bolsas en sus ojos, que le daban un aspecto cansado. Por esta razón, se estaba sometiendo a tratamientos para retirarlas. "Lo hago para que no se me vea la bolsota porque me veo muy mal, se me ve la cara muy cansada. Y como tengo carnosidades en la cara, los ojos se me ponen rojos", comentó.

Sin embargo, el actor aclaró que si los procedimientos no le funcionaban, estaría dispuesto a dejar de someterse a ellos y permitir que lo contraten tal como está.

"A mi edad, ¿crees que me voy a andar poniendo los trancazos?", concluyó, con humor.

