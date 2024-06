Campeones a la vista

Se acerca la finalización de Roland Garros y al igual que los 4 torneos Grand Slam ofrecen sorpresas, confirmaciones, novedades, reclamos y celebraciones de los participantes. Por el otro lado dos semanas de seguimiento por parte de los muchos afortunados aficionados que asisten a las bellas instalaciones de la Federación Francesa de Tenis, así como millones de aficionados que hacen seguimiento en medios alrededor del mundo siguiendo a sus tenistas favoritos.

Roland Garros 2024 nos mostró a Rafa Nadal en la primera vuelta del torneo jugando contra Alex Zverev el 4º. Sembrado y aunque Nadal exhibió su gran tenis, pero es evidente que está viviendo el ocaso de su carrera la cual aún no define retirarse. Rafa tuvo un digno reconocimiento de la afición que le aplaudió su esfuerzo.

Novak Djokovic llegó a París con el deseo de ganar otro Grand Slam, pero en 2024 no ha encontrado el nivel ganador y aparte sufre una sensible baja de juego. Para su mala fortuna, Novak se lesiona después de ganar dos partidos a 5 sets y en uno terminando a las 3 de la madrugada. Novak ya ha sido operado de meniscos y aún existen esperanzas de verlo jugar en los JJOO a 50 días de que den inicio, pero Wimbledon no lo podrá jugar.

En las mujeres hemos podido disfrutar el amplio dominio que ejerce la polaca Iga Swiatek confirmando la enorme posibilidad para que el sábado vuelva a levantar el trofeo en Roland Garros. Disfrutamos ver a Mirra Andreeva de 17 años llegar a semis y a Jasmine Paolini llegar a la última instancia del torneo reafirmando que Italia está muy fuerte en la producción de tenistas de elite. Asimismo, el tenis de mujeres confirma frescura con atractivas personalidades como Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elina Rybakina entre otras.

En las semifinales de los hombres los dos partidos son muy parejos. Casper Rudd ha estado dos veces en la final y se le ha negado el titulo y Alex Zverev, a pesar de una exitosa carrera no ha ganado aun un título de Grand Slam. El otro encuentro es el Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, que a todos nos hubiera gustado verlos en la final, pero así son los cuadros de acuerdo con las siembras y veremos a uno de los dos avanzar a la final y muy probablemente ganar el torneo.

Campeones a la vista e Iga Swiatek es amplia favorita en mujeres y en los hombres lo veremos hasta el domingo.

