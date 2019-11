Obra de Yayoi Kusama flota en desfile de Acción de Gracias

El desfile de Acción de Gracias organizado por una tienda departamental en Nueva York es uno de los eventos más característicos de esta festividad estadounidense. Grandes figuras de la televisión estadounidense desfilan junto a los famoso globos gigantes de personajes de caricaturas que van desde Bob Esponja hasta Snoopy.

Sin embargo, desde 2005, el arte se ha ganado un espacio en el desfile. La galería estadounidense Blue Sky es quien ha coordinado el diseño de globos con artistas contemporáneos y la tienda departamental que organiza el evento.

Este año, por primera vez una mujer artista fue invitada a colaborar: la japonesa Yayoi Kusama.

“Love Flies up to the Sky” es el título que lleva la pieza inflable de Kusama, la cual consiste en un rostro rodeado de tentáculos que se asimila al Sol. La pieza de color rojo está decorada con cerca de 300 lunares blancos, patrón característico de la obra de la japonesa.

El globo, que requirió 20 personas para maniobrarlo, forma parte de la serie “My Eternal Soul”.

La producción del inflable se realizó con el apoyo de la tienda departamental que organiza el recorrido. Cada tentáculo se fabricó como un globo individual que luego fueron adheridos a la circunferencia central. La pieza fue pintada a mano y con ayuda de un aerógrafo.

En años anteriores, se han presentado artistas como Jeff Koons quien en 2007 llevó a gran escala su famosa escultura “Rabbit”. Para celebrar el que hubiera sido el 50 aniversario del artista Keith Haring, el comité del desfile le rindió tributo con un globo de la obra del artista.

En 2010 el artista japonés Takashi Murakami diseñó dos globos bautizados “Kaikai” y “Kiki”; mientras que en 2012 el artista Brian Donnelly, mejor conocido como Kaws, presentó en 2012 a su personaje que, en aquel entonces, muchos lo describieron como una versión muerta de Mickey Mouse.

El año pasado, el colectivo de artistas FriendsWithYou presentó el globo de una nube estilo kawaii que representaba un símbolo de amor incondicional y luz.

