Ya están disponibles 778 piezas del extenso acervo del Museo Soumaya en Google Arts and Culture. Las tres sedes del espacio (Plaza Carso, Plaza Loreto y la Casa Guillermo Tovar de Teresa) se unen a esta plataforma en la que ya se encuentran los acervos digitalizados de 200 recintos de todo el mundo.

Chance Coughenour, arqueólogo encargado de Google Arts and Culture, y Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, hablaron sobre la colaboración que nació a partir de querer ofrecer información accesible y democratizar la cultura, del proceso de digitalización y la relación del museo con la tecnología en el siglo XXI.

La colaboración inició hace cinco años, sin embargo, el lanzamiento de esta semana no significa que haya concluido el proyecto, explicó Alfonso Miranda, porque ya vienen más imágenes que se irán liberando con el tiempo. Afirmó que es un proceso largo porque “no es nada más la imagen, sino también textos que nos permiten crear anzuelos, para acercarnos de una forma diferente a estas imágenes que hemos visto en nuestras tres sedes: Plaza Carso, Plaza Loreto y Casa Guillermo Tovar de Teresa en la Roma”.

Respecto a la digitalización, Chance Coughenour contó que el propio museo proporcionó imágenes que ellos mismos escanearon y subieron a la plataforma, en la cual pueden hacer curaduría de éstas y complementarlas con textos. Google aportó herramientas para ofrecer una experiencia más lúdica: con la Google Art Camera trabajaron en específico sobre 31 de las grandes obras del recinto; y con Google Street View generaron recorridos virtuales.

“Nosotros trajimos la Google Art Camera que capta imágenes de ultra alta definición. Tomamos fotos con esa cámara a 31 piezas del Museo. Durante este proceso se toman múltiples fotografías del mismo proyecto en distintos ángulos. El equipo de ingeniería construyó un sistema que permite que todas esas fotografías se conecten para así crear una imagen de alta definición disponible incluso en teléfonos celulares. También trabajamos con la cámara de Google Street View que toma fotografías de 360° dentro del museo, la diferencia es que a este recorrido le llamamos museum view”.

Alfonso Miranda agregó que el proceso implicó a veces trabajar hasta seis horas cada cuadro “porque cuando se analizaban y cotejaban las imágenes con la realidad a través de colorimetrías, veíamos que no funcionaban o que no tenían la calidad deseada y se tenían que repetir las imágenes”.

El acervo de la colección del Museo Soumaya es famoso por ser uno de los más grandes de América Latina, y aunque pareciera una tarea titánica, Miranda reconoció que al museo le encantaría que algún día toda la colección estuviera digitalizada “pero todavía la tecnología de Google no permite el detalle y acercamiento a objetos tridimensionales, así que las esculturas en el Street view sí se pueden ver, pero no con máximo detalle. Seguramente la tecnología irá evolucionando, y nosotros seguiremos rompiendo paradigmas y nuevos retos a través de la ciencia”.

Entre las obras que fueron captadas con Google Art Camera se encuentran "Virgen con el niño Jesús y San Juan Bautista", de Sandro Botticelli; "Las lágrimas de San Pedro", de El Greco, y "Retrato de Jean Renoir", de Pierre-Auguste Renoir, piezas en las que se pueden apreciar las pinceladas y detalles que siempre han estado ahí, pero son difíciles de ver para un espectador en la sala del museo.

Ante el surgimiento de dudas sobre el manejo de las obras durante la digitalización Coughenour destacó que no corren ningún riesgo de ser dañadas porque se trabaja con el equipo de curadores del museo y un equipo de expertos. También afirmó que la tecnología de Google ha implementado medidas de seguridad para evitar que la plataforma sea una herramienta que facilite la falsificación, como el no poder guardar imágenes.

Respecto a la relación del museo y la tecnología, tanto Coughenour como Miranda coincidieron en que ni los recorridos virtuales ni una plataforma como la que ofrece Google serán sustitutos del museo en sí: “La relación entre museo y tecnología es un reto ya del siglo XXI, no podemos pelearnos con ello. No son visitas sustitutivas, por el contrario, se crea un círculo virtuoso, lo que voy a ver en las plataformas digitales no es lo mismo que mi ojo puede registrar al ver la pieza en el museo".

"Es una nueva posibilidad de afianzar nuevos diálogos entre ciencia, tecnología y arte y transversalmente entre generaciones. No se trata de agregar pantallas, interactivos ni cámaras diferentes, es también reevaluar como son nuestras conexiones en nuestras instalaciones eléctricas, es ver cómo operan nuestros protocolos de contención de siniestros, es realmente repensar el museo del siglo XXI integralmente”, dijo Miranda.

El proceso de digitalización de Google Arts and Culture no es nuevo en el país. Desde su creación en 2011 la plataforma ha participado con otros museos mexicanos como el Dolores Olmedo y el de Frida Kahlo, con quienes continúan trabajando. El proceso de digitalización es un servicio gratuito por parte de Google para las instituciones porque cumplen con su misión de ofrecer información accesible. Cualquier museo, incluso el más pequeño, puede participar, siempre y cuando éste acceda a compartir su acervo libre de costo.

