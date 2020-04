Desde el MUAC, artistas del mundo reiteran: #QuédateEnCasa

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) está utilizando sus redes sociales para sumarse a la campaña #QuédateEnCasa, que pide a los usuarios no salir de sus viviendas para evitar que la pandemia del coronavirus cause más enfermos y se saturen los hospitales.

#QuédateEnCasa comprende videos cortos hechos por artistas contemporáneos desde distintos lugares del mundo. Hasta ahora se han difundido los videos de Ai Weiwei y Melanie Smith; pero además cada día se verá uno nuevo, y en este ejercicio participan Rubén Ortiz Torres, Rafael Lozano-Hemmer –que en estos días se recupera en Montreal tras dar positivo a la prueba de coronavirus--, Mónica Mayer, Yvonne Venegas, Cecilia Vicuña, entre otros. Ellos comparten el mensaje sobre la importancia de no salir de casa bajo la consigna: ¡Cuídate y cuida de todos!

Ayer, en sus redes sociales el Museo compartió un fuerte mensaje de la artista Melanie Smith, desde Londres: “Hola, soy Melanie Smith, acá desde Londres, donde me tocó el encierro. Pues la situación aquí es muy crítica, tenemos un promedio de 150, 200 muertos diarios, los hospitales ya están muy saturados, en muchos casos las enfermeras y doctores no tiene el equipo necesario para protegerse a sí mismos y a sus pacientes. Y para que esta situación no llegue igual en México es muy muy importante que protejan a los vulnerables. Por favor no salgan, quédense en casa”.



El martes, el artista y activista chino Ai Weiwei dijo: “Durante esta crisis del coronavirus, el mundo entero se ve mal. En este momento trágico, les deseo a todos lo mejor, y espero que todos se puedan quedar en casa y mantener la cabeza en alto. Sé que es muy difícil para la gente común, y sé que es aún más difícil para los mexicanos. Entonces, aquí les mostraré mi fuerte preocupación, compasión y apoyo, por la justicia, la justicia social para los mexicanos. Tenemos que estar juntos, y vamos a superarlo. Gracias”.



Ai Weiwei recomienda que te quedes en casa, escucha su mensaje #QuedateEnCasa

Amanda de la Garza, directora del MUAC y de Artes Visuales de la UNAM, cuenta que pidieron a varios artistas transmitir un mensaje que invitara a quedarse en casa y al mismo tiempo contar cómo han vivido la pandemia.

“Otras dependencias, como la Secretaría de Cultura, han hecho esta campaña, y nos sumamos a partir de la visibilidad de las redes sociales del museo. Es parte de nuestra responsabilidad. Invitamos a artistas que forman parte de la comunidad del MUAC, artistas de gran relevancia, que tienen una voz de liderazgo”.

De la Garza contó que dentro del programa en línea de #MUACdondeEstés se presentará el #GranHotelAbismo, un nuevo podcast, con conversaciones en el campo artístico y teórico a nivel global.



#Campusfeed Quédate en casa a escuchar el lanzamiento de "El Gran Gran Gran Hotel Abismo", el nuevo podcast del MUAC. Elaboramos tentativas editoriales desde los programas curatoriales y públicos del museo.

#MUACdondeEstés#CulturaUNAMenCasa

