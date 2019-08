Director de la Trienal de Aichi aborda en carta la censura y lucha por la libertad de expresión en la cultura de Japón

El día de hoy Daisuke Tsuda, director de la Trienal de Aichi 2019, a través de una carta respondió el mensaje titulado “En defensa de la libertad de expresión” (“In Defense of Freedom of Speech”) que le envió un conjunto de artistas el 12 de agosto con motivo de la censura que sufrió el festival.

Tsuda declaró que la Trienal era un evento de arte sin precedentes en Japón. El montar la exhibición After "Freedom of Expression?" en “una sociedad con tendencia a la intolerancia hacia opiniones y actitudes distintas a las propias” implicó un reto desde el inicio, por lo que se prepararon para sobrellevar diversas dificultades. No obstante el riesgo, siempre se priorizó el respeto a la libertad de expresión, escribió Tsuda.

El director anunció que actualmente siguen evaluando todo el proceso –desde la planeación hasta la suspensión de la exhibición– y así poder decidir sobre el rumbo que tomará la Trienal.

Al organizar el evento se buscó ofrecer un amplio espacio para el debate público, por lo que se consideró apropiado financiar el festival con fondos públicos, declaró Tsuda y también condenó los comentarios del Alcalde de Nagoya, Takashi Kawamura, que violan el Artículo 21 de la Constitución de Japón: garantizar la libertad de expresión.



Foto: Captura de pantalla de la carta que Daisuke Tsuda, director de la bienal, envió a los medios de comunicación.

Tsuda informó que continúa la búsqueda de medidas legales contra las llamadas de amenaza, pero hasta ahora no han tenido éxito, por eso se veía imposibilitado a ofrecer la respuesta que exigían los artistas.

Respecto a las amenaza vía fax de un posible ataque terrorista, Daisuke Tsuda informó que han estado cooperando activamente con la policía. De esta forma se logró poner bajo custodia al culpable. Esta labor en conjunto seguirá para detener a los otros, afirmó el director.



Artículo Censura desborda la Trienal de Aichi

Cultura La suspensión de una obra coreana provoca reacciones en todo al mundo. A través de una carta, artistas se unen a la protesta

En cuanto a la postura de solidaridad entre los artista y la decisión de defender la libertad de expresión, Tsuda compartió el sentimiento de empatía que le causó dichas acciones.

Al final Daisuke Tsuda reafirmó su compromiso por seguir escuchando y atendiendo a los artistas, a los medios y a los espectadores porque sigue firme en denunciar el odio y el revisionismo histórico y, sobre todo, porque “la libertad de expresión también nos importa”, concluyó.

fjb