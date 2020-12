En la última semana, varios estados del país han regresado a semáforo rojo. La Ciudad de México lo hizo el viernes 18 de diciembre, le siguieron otros estados como Estado de México, Morelos y Guanajuato. Sin embargo, el ánimo cambió con la llegada de las primeras vacunas contra el Covid-19, aunque los contagios siguen en aumento, hasta contabilizarse más de un millón 300 mil y más de 121 mil fallecimientos.



Además del arribo de las vacunas, otros sucesos han marcado los últimos días, como la llegada de médicos de otros estados a la capital del país, compras para la cena de Navidad, clases de baile en el Parque México y el deceso de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa. Todos esos momentos fueron documentados por los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL, quienes relatan la historia de cada una de las imágenes.

Boda frente al lugar del homicidio, de Valente Rosas. 19 de diciembre de 2020



Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL



La madrugada del 18 de diciembre asesinaron al exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval en el restaurante Distrito 5, que está ubicado en Puerto Vallarta. Un día después estábamos ahí para dar cobertura. El establecimiento estaba acordonado, pero de repente nos llamó la atención que vimos que de repente un chico empezó a empujar un jaguar de los años 30 y se orilló del otro lado de la avenida de donde está Distrito 5. Resultó que viajaban Denisse Reynoso y Diego Álvarez, pareja que se acababan de casar e iban camino al lugar donde sería la fiesta. Fue un contraste ver cómo por un lado una pareja iniciaba una historia y por otro lado, unas horas antes, ahí se había dado un asesinato. Alrededor, la gente comentaba que el asesinato de Aristóteles Sandoval había sido un suceso aislado, porque nos decían que no era algo que sucediera de forma frecuente, además de que como se acercaba el inicio de la temporada alta, no podían ser alarmistas con respecto a la inseguridad e intentaron continuar con sus rutinas.

Fabricar ataúdes en tiempos de Covid-19, de Carlos Mejía. 19 de diciembre de 2020



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Acudimos a Ecatepec, Estado de México, para entrevistar a Pedro Jaramillo, quien es el representante legal y uno de los dueños de Litomex, una de las empresas en México que se dedica a la fabricación de ataúdes de acero. El señor Pedro nos contaba que en estas fecha sí ha sido complicado poder cumplir con todos los pedidos debido a la alta demanda que hay, porque piden, piden y piden. Pero no sólo eso, sino que también se han enfrentado al problema de que no cuentan con la materia prima, y aunque quieran surtir más pedidos, no lo pueden hacer. Nos contó que hay temporadas altas y bajas para la venta de ataúdes, pero que en este año, en mayo o junio, se dispararon los pedidos, luego vino un periodo de estabilización y ahora, en estos últimos días, se volvió a disparar. El señor también nos contó que en su caso, intentó hacer trabajo en casa, aunque no pudo seguir en esa modalidad porque tienen mucho trabajo.



Accidente de un motociclista en Iztapalapa, de Armando Martínez. 21 de diciembre de 2020



Foto: Armando Martínez/ EL UNIVERSAL



Yo estoy encargado de cubrir las noticias policiacas y eso incluye hacer cobertura de incidentes como este que sucedió en prolongación Eje 5 Marcelino Buendía frente a la Unidad Habitacional Cabeza de Juárez, en Iztapalapa. Un hombre iba en su motocicleta, derrapó y un vehículo pesado pasó por encima de él, lo que le hizo perder la vida. Al llegar me llamó la atención que a pesar de todas las recomendaciones de quedarse en casa, en el lugar del incidente había muchos niños. Todos estaban atentos a ver cómo trabajaban los peritos. Fue interesante ver cómo menores de edad se enfrentan a una especie de “agresión visual”. Al intentar hacer varias tomas, me di cuenta que junto a mí estaba un niño que intentaba ver todo lo relacionado con el accidente y fue así que se creó la imagen.

Compras para la cena de Navidad en el Mercado de San Juan, de Diego Simón Sánchez. 22 de diciembre de 2020



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL



En el centro de la Ciudad está el Mercado de San Juan, en la Segunda Calle de Ernesto Pugibet 21, que es ampliamente reconocido por su variedad de especies, pero sobre todo los diferentes tipos de carne, alguna de especies exóticas, pero en esta época, lo que más venden es el pavo, que es el platillo icónico para la cena de Navidad. Saber que haría un recorrido por ese mercado me hizo pensar en que habría decenas y decenas de personas; sin embargo, eso no sucedió. Los ríos de gente que en otros años se veían ya por esas fechas ahora no se dieron, a pesar de que las calles aledañas al mercado han estado llenas. Lo que yo percibí fue confirmado por los locatarios quienes reconocieron que este año no sólo había menos gente, sino que también habían bajado las ventas de forma considerable.



Ánimo por vender, de Diego Simón Sánchez. 22 de diciembre de 2020



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL



A pesar de que no había mucha gente, pude ver que en general entre los comerciantes predominaba un buen ánimo para continuar con su trabajo. Lo que sí me explicaron es que los pavos los traen de criaderos de varios municipios del Estado de México, pero que habían tomado precauciones y decidieron comprar menos pavos, para no tomar riesgos y si se les acaba la carne, como los criaderos no están tan lejos, tienen oportunidad de ir a comprar más. En el tiempo que estuve, pude ver que además del pavo, la gente acudía a comprar lechones, pollo e incluso jabalí o mariscos. Al salir del Mercado de San Juan me encontré de nueva cuenta con el bullicio del centro, donde pareciera que la Ciudad de México no está en semáforo rojo, pues había tráfico.

Llegan refuerzos a la Ciudad de México, de Berenice Fregoso. 23 de diciembre de 2020



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL



Acudimos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ver la llegada del personal de salud que vinieron de otros estados para atender a los pacientes de Covid-19. Nos citaron desde la 7 de la mañana, porque a esa hora comenzaron a llegar los primeros contingentes. Los primeros que llegaron fueron de Guadalajara, le siguieron los de Quintana Roo y los de Oaxaca. Sin embargo, de todo el personal, me llamó la atención la enfermera Carla, de Oaxaca, porque llegó con fotografías de su familia en una mano y en la otra, una imagen de la virgen de Guadalupe. Me pareció una mujer admirable porque llegó con la actitud de querer ayudar y aprender, a pesar de la solicitud por parte de sus familiares para que no viajara a la Ciudad de México. Sin embargo, mientras llegó todo el personal de salud, el aeropuerto estaba muy lleno de personas esperando sus vuelos para salir de viaje. Algunas personas intentaban tomar la sana distancia, pero la fila era muy larga y no era del todo posible.



Primeras vacunas en México, de Germán Espinosa. 23 de diciembre de 2020



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL



El 23 de diciembre, un día antes de Navidad, llegó el primer lote de 3 mil vacunas Pfizer- Biontech. Llegaron por mensajería DHL al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las 9 de la mañana. Fueron recibidas por Jorge Alcocer, secretario de Salud; Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. También había estuvieron otros funcionarios de la Secretaría de Marina, pero fue impresionante atestiguar este primer paso a otro momento de la pandemia en México, porque pude ver cómo llegó el avión hasta el instante en estuvieron en suelo nacional. Fue interesante ver cómo algo tan pequeño podrá marcar la diferencia en la salud de las personas.



Inicio de la vacunación, de Germán Espinosa. 24 de diciembre de 2020



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL



Un día después de que llegaron las primeras vacunas, inició el proceso de vacunación en tres estados: Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. Los que estuvimos ahí de medios de comunicación, registramos el hecho, pero más allá del asunto político, sí pude percibir un dejo de esperanza de que puede ser el principio de que el próximo año ya sea mejor, de que puede ser el primer paso para que a mediano plazo podamos recuperar la movilidad de la ciudad, de que dejemos el confinamiento, de que dejemos de estar preocupados por nuestros papás que son los que están en los grupos de riesgo. Fue como una lucecita de esperanza de que pueda empezar a mejorar la situación.

Una enfermera fue la primera vacuna en México, de Germán Espinosa. 24 de diciembre de 2020



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL



La primera persona vacunada contra Covid-19 fue la enfermera María Irene Ramírez, del Hospital Rubén Leñero. Pude ver que la mayoría del personal médico estaba contento, algo que es entendible, porque ellos son los que tratan directamente con los pacientes y quizá ahora se sientan un poco más seguros no sólo por ellos mismos, sino por sus familias. De hecho, me hizo pensar en la historia reportada por EL UNIVERSAL de una enfermera que tiene ocho meses sin ver a su familia. Con respecto a las 3 mil vacunas escuché algunos comentarios de que se hacía mucho ruido, pero también hay personal médico y adultos mayores que para febrero o marzo ya contarán con la vacuna. A pesar de esos comentarios y más allá del asunto político, el ánimo de la gente creo que es bueno.



Clases de baile en Semáforo rojo, de Berenice Fregoso. 24 de diciembre de 2020



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL



Hicimos un recorrido para ver cómo funcionaba la Ciudad de México en semáforo rojo. Fuimos a la Roma y a la Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, y vimos que había muchos puestos, sobre todo locales de comida, sí estaban trabajando, pero con servicio para llevar. Lo que realmente llamó mi atención fue que había mucha gente en la calle. En esta ocasión el semáforo rojo no se sintió como la primera vez que salías y había calles vacías. Al llegar al Parque México vi que la gente hacía su vida “normal”, es decir, paseaba en bicicleta, hacían ejercicio o caminaba con sus mascotas, pero conforme caminé, me encontré con una clase de baile y llamó mi atención porque se supone que no debe de haber reuniones de más de 10 personas y ahí había 20. Mientras todas esas personas estaban ahí, por la avenida pasaban unidades de la policía con bocina que repetían que estábamos en semáforo rojo y pedían que la gente se resguardara en sus casas, pero la gente estaba ahí, haciendo su vida normal.





