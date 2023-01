¡Adiós, 2022! El Día de los inocentes, el Año Nuevo, la muerte de Pelé y el pequeño Chucho en los memes de la semana

El año se fue y en su última semana nos dejó un par de memes, un poco más ligeros y más inocentes que los que hubo en otros momentos de 2022. Primero, nos sorprendió el Día de los Inocentes con las acostumbradas noticias falsas y con estados de Facebook de amigos y familiares en los que cayeron los más ingenuos; luego un clásico: el último día del año, que también dejó su estela en el universo memero. Pero quizá la grata sorpresa de la semana fue el canto a todo pulmón de un pequeñito que interpretó una canción de Amanda Miguel. Por supuesto, no podemos omitir la partida de Pelé, rey del futbol.



Inocente palomita

Como cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes es la oportunidad perfecta para quienes quieren hacer un par de bromas blancas, soltar verdades a medias y hasta pedir dinero prestado (todos sabemos que el 28 de diciembre hay que tener mucho cuidado con lo que nos dicen y lo que leemos en medios de comunicación). ¿Que el jefe renunció al trabajo? Era broma. ¿Que fulanito va a ser padre / madre? También es broma. ¿Qué nuestro mejor amigo se va del país? Nadie podría creer una sola de estas palabras.

Por supuesto, quizá en estos días hay que ser muy original para hacer buenas bromas, algo que quedó de manifiesto en ciertos memes.





Yo bien inocente entrando a las redes sociales en este momento: pic.twitter.com/QmcSalYEI8 — El Guarromántico (@Guarromantico_) December 29, 2022

El que publica noticias falsas, anuncia su embarazo o boda hoy #DiaDeLosInocentes: pic.twitter.com/xtJK9ciSTq — Simpsonito (@SoySimpsonito) December 28, 2022



Leer también: Hace casi 100 años, estos fueron elegidos como los mejores libros del año

Año Nuevo

12 uvas, 12 campanadas y una copa de sidra marcan el fin de un ciclo y el inicio de otro (o al menos eso queremos creer). En esta fecha hay, claro, un par de clásicos que no pueden faltar: el/la ex que manda mensaje en la noche, los rituales increíbles, las peleas familiares, cruel paso del tiempo, los objetivos incumplidos en el año que acaba y los deseos que se proyectan para el próximo.



Y los memes del 1º de enero, que no pueden faltar.

“Tú nunca haz visto por la Karen” pic.twitter.com/3kJcQmY3c1 — El Guarromántico (@Guarromantico_) December 31, 2022

Tu ex el 1 de enero a la 1:00 am pic.twitter.com/YRgTip9199 — El Guarromántico (@Guarromantico_) December 31, 2022

El 2022 destruyó mi vida... ¡Y solo tengo 31 años! #FelizAñoNuevo pic.twitter.com/QJ8xEGsXaE — Simpsonito (@SoySimpsonito) December 31, 2022

Un cover único

En estos últimos días vimos varios memes de Chucho, un pequeñín muy carismático. La situación fue la siguiente: mientras él jugaba con su triciclo y cantaba “Castillos”, de Amanda Miguel, en una interpretación en la que Chucho imitó ciertas expresiones de dolor y dramatismo acordes con la canción, su hermana lo grabó. El video se hizo viral y hasta la propia Amanda Miguel ya invitó al pequeñín a cantar a su lado.



Otros videos de Chucho, por cierto, pueden verse desde la cuenta de Tik Tok: @_bgmarian





Chucho y sus amiguitos cantando las rolas de Amanda Miguel, Lupe D’Alessio y Juan Gabriel pic.twitter.com/1Yt7XpSMVO — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) December 29, 2022

- El Niño Amanda Miguel no existe. El niño Amanda Miguel: pic.twitter.com/kp4X0qSzZM — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) December 28, 2022

Pelé

El 29 de diciembre, el futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falleció a los 82 años debido al cáncer de colón que se le detectó un año atrás y una falla orgánica que abarcó riñones, corazón y pulmones. De inmediato, cientos de miles de devotos en todo el mundo los despidieron en redes sociales y recordaron los triunfos de una de las figuras más grandes del deporte. En su trayectoria cargó tres copas del mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970 (algo difícil de alcanzar para la mayoría de los mortales). Y fueron sólo dos décadas como atleta activo, de 1957 a 1977, las que le dieron el tiempo necesario para forjar una leyenda que tardará mucho tiempo en borrarse.



Los memes, en su honor, no pudieron faltar.

Como no va estar bonito el cielo si allá está O'REI Pelé: pic.twitter.com/o1FJQc6zKT — FAN10 (@SoyFan10) December 29, 2022



Recién entro a tw y lo primero que me salta es que Pelé estiró la pata. pic.twitter.com/10YvfmDJmw — (@OriginalJhey) December 29, 2022



Lo último que hizo Pelé fue celebrar el mundial de Argentina y felicitar a Leo. pic.twitter.com/vwOgj3kIcS — (@OriginalJhey) December 29, 2022



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

mahc