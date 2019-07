Sánchez Cordero y Ebrard se bajan del ring

Luego de los rumores sobre una pugna por el liderazgo de la estrategia migratoria del país entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el canciller Marcelo Ebrard, ambos se esforzaron por dejar atrás la versión de las rencillas. Se mostraron como mancuerna en las mesas de trabajo con los siete gobernadores del sur-sureste, cuyo objetivo es concretar un plan que considere la integración con El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto se presenta en un contexto en el que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que hay fricciones entre los integrantes de su gabinete, luego de la intempestiva renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda. Fue una cosa menos de qué preocuparse para el gobierno mexicano, a unas horas del inicio de las redadas y deportaciones masivas en Estados Unidos, anunciadas para hoy, con bombo y platillo, por Donald Trump.

¿Quién le teme a la cargada?

Este sábado EL UNIVERSAL reveló que un grupo de más de 200 legisladores —así como gobernadores y alcaldes, electos y en funciones— impulsan la candidatura de Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena. Sin embargo, a los otros aspirantes les preocupa la “cargada”, pues muchos de los que se manifestaron a favor de Delgado no están afiliados a Morena y, por lo tanto, no tendrían mucha injerencia en el proceso interno. Nos detallan que el padrón de Morena tiene muchos meses cerrado y los integrantes del gobierno federal que se acercaron al partido con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, no pueden captar rebaños. Es decir que si la elección interna se hace con el padrón actualizado hasta 2017, muchos altos perfiles saldrán sobrando.

Martí Batres empieza a despedirse

Nos cuentan que el informe del morenista Martí Batres fue su despedida como presidente de la Mesa Directiva del Senado, pues si bien él ha buscado, para reelegirse, el respaldo de algunos senadores como Napoleón Gómez Urrutia o Efigenia Martínez, la realidad es que son más las voces que piden una mujer en esa posición. Además, algunas de sus compañeras ya han alzado la mano; entre ellas: Ana Lilia Rivera, la vicepresidenta Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro y Citlalli Hernández. De no haber acuerdo, el coordinador Ricardo Monreal tendrá que ir a tocar la puerta de Palacio Nacional, para que sea el presidente López Obrador quien tome la última decisión, no sin antes considerar que el elegido debe contar con el visto bueno de la oposición.

Mayer de vacaciones en Perú

Quien dejó un rato sus actividades como diputado federal y actor en la obra de teatro de El Cavernícola, fue Sergio Mayer. Nos cuentan que Mayer anda en Perú de vacaciones junto a su esposa Issabela Camil y sus hijas. Nos dicen que en sus redes sociales publicó una foto junto a una alpaca, al parecer en un mercado de recuerdos y artesanías. Nos cuentan que no debe tardarse mucho el diputado por Sudamérica, pues el próximo jueves habrá periodo extraordinario en San Lázaro con una importante misión: ni más, ni menos que ratificar a Arturo Herrera como secretario de Hacienda.

En la foto: Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard/ARCHIVO EL UNIVERSAL