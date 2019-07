Regaño presidencial a gobernadores

Nos dicen que tremendo jalón de orejas presidencial se llevaron por adelantado los gobernadores del país ayer durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Nos hacen ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su enojo contra mandatarios estatales que han pedido recursos del fondo de desastres naturales, sin necesitarlos. En la reunión en Palacio Nacional el presidente advirtió que todos los recursos serán fiscalizados porque algunos hacían negocio con la tragedia de la gente, o muchas veces se buscaba que se hicieran declaraciones de emergencia para poder otorgar contratos sin licitaciones. Y aunque AMLO no particularizó ningún caso, nos comentan que la intención del mensaje era que después de la reunión ciertos gobernadores piensen dos veces antes de solicitar este tipo de apoyos por parte del gobierno federal ahora que está por llegar la temporada de huracanes.

Batres no baja la mano por Presidencia del Senado

Es el único senador que públicamente ha levantado la mano para seguir al frente de la mesa directiva del Senado y no tiene planes para bajarla. Nos dicen que el morenista Martí Batres busca estar por segundo año consecutivo en la presidencia de la Cámara de Senadores y en su equipo consideran que tiene suficientes respaldos privados y públicos. Desde luego, nos comentan, hay una parte de la bancada de Morena que está por impulsar a una mujer, bajo el argumento de la equidad de género y sin importar si la posición queda en manos de otro partido —situación que se antoja un tanto difícil por la mayoría que ostenta el grupo parlamentario que comanda Ricardo Monreal. Pero el punto, nos hacen ver, es que Batres no se ha bajado de la contienda y sus seguidores batallan para que la definición no sea solamente entre mujeres, como lo han planteado algunos.

Refundar o refundir al PRD

El Partido de la Revolución Democrática comienza a darle forma a lo que, dicen los propios perredistas, será una refundación de facto ante el desolador panorama que enfrenta este organismo político. Nos comentan que ayer la dirección nacional del PRD acordó realizar el próximo sábado su reunión de Consejo Nacional donde convocarán, para agosto, a un Congreso Nacional para discutir, y eventualmente aprobar, la incorporación de fuerzas políticas al partido, entre ellas la que encabeza Gabriel Quadri, y definir si se convierten en un nuevo partido político. Dirigentes nacionales nos adelantan que la plataforma Futuro 21 será el punto de partida para lograr la sobrevivencia del PRD. Algunos perredistas aceptan que si esta refundación no se logra, el partido se refundirá.

Reclamo de AMLO aún no llega a la Corte

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le está acabando el tiempo para hacerle llegar sus inconformidades al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar. Este viernes la Corte sale de vacaciones y regresa hasta agosto para continuar con los trámites que quedan pendientes, así que el oficio que anunció el titular del Ejecutivo que dirigirá a Zaldívar podría quedar entre todos los que permanecerán pendientes de estudio hasta el próximo mes. Hasta ahora, nos comentan, la Corte no ha recibido el anunciado reclamo por los jueces que conceden amparos y que, a juicio de AMLO, lo hacen de manera indebida.