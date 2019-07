México-EEUU, sin favorito

Una vez más, se jugará la final de la Copa Oro entre las Selecciones de México y Estados Unidos, en donde el cuadro tricolor buscará ganar su título número 11 en la Concacaf, después de haber quedado en tercer lugar en el último campeonato —en 2017—, con Juan Carlos Osorio como director técnico.

A pesar de no llegar con sus mejores futbolistas y que no muestra un gran futbol en este campeonato, el conjunto mexicano tiene que levantar el título ante una de las selecciones estadounidenses menos fuertes de los últimos años.

Si bien es cierto que Gerardo Martino ha buscado una base sobre la cual trabajar y alinear la mayoría de los encuentros de esta competencia, los nuestros no han alcanzado la solidez en defensa que se necesita para poder convertirse en favorito de cara a una final.

Los aztecas no sólo no trabajan bien en la parte defensiva, también se han vuelto inoperantes de mediocampo hacia adelante, en donde no sólo no generan posibilidades de gol en el área rival, ahora pierden pelotas con mucha facilidad en el mediocampo, que les han costado goles en contra y que los han hecho verse muy mal en estos últimos partidos.

Esperemos que en esta final, los mexicanos entiendan que tienen que ponerse al nivel de sus capacidades y alejarse del nivel del cuadro rival, como en el último encuentro contra Haití, en donde dejaron un pésimo sabor de boca y muchas dudas, a pocos días de jugar por el campeonato.

@Gusocalderon