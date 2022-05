Tres asteroides se acercarán a la Tierra este viernes: NASA

La NASA, a través del Centro de Estudios de Objetos Cercanos (CNEOS), informó sobre la probabilidad que, este viernes, 27 mayo, se aproximarán a la Tierra tres asteroides. Entre ellos, “1989 JA”, el cuerpo rocoso más grande que se aproximará a nuestro planeta en 2022, considerado como potencialmente peligroso.

Se tratan de los asteroides “2022 KV”, “2022 KZ1”, y “1989 JA”. Pero del acercamiento de estos tres, destaca la llegada de “7335”, como también es denominado “1989 JA”, que se acercará a la Tierra a las 21:26 horas.

El asteroide se aproximará a nuestro planeta a cuatro millones de kilómetros, una distancia 10 veces más lejana que la que existe entre la Luna y la Tierra. Pese a que no se encontrará tan próximo a nuestro territorio, la velocidad con la que avanza será increíblemente rápida, pues se traslada a casi 76 mil kilómetros por hora.

“1989 JA” fue descubierto a finales de la década de 1980, por Eleanor Helin, astrónoma del Observatorio Palomar, en California. Pertenece, además, a los asteroides de tipo Apolo, que son llamados así por pertenecer a la órbita cercana a la Tierra.

“1989 JA” volverá avistarse hasta dentro de 33 años, el 23 de junio de 2055. En esa ocasión, el asteroide extenderá la distancia con la que se acercará a la Tierra. Si este viernes viajará a 10 veces la distancia con nuestro planeta, en su próxima visita se ubicará 70 veces más lejos.

La cuenta de Twitter del Telescopio Virtual compartió una fotografía del avistamiento de “1989 JA”, capturada el pasado 18 de mayo.

